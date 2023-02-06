Марочко: Киев увеличил число воюющих женщин на передовой
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) расширило перечень военно-учетных специальностей для женщин, а также увеличило их количество на передовой, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко пояснил, что в ВСУ на передовой увеличилось количество женщин, они проходят такую же процедуру принятия на службу по контракту, как и мужчины, при прохождении медосмотра особое внимание уделяется отсутствию беременности, передает ТАСС.
Кроме того, для женщин в ВСУ «расширено количество военно-учетных специальностей».
Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки прямо на улицах раздают повестки мужчинам, зачастую с применением силы.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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