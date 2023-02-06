Марочко: Киев увеличил число воюющих женщин на передовой

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) расширило перечень военно-учетных специальностей для женщин, а также увеличило их количество на передовой, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко пояснил, что в ВСУ на передовой увеличилось количество женщин, они проходят такую же процедуру принятия на службу по контракту, как и мужчины, при прохождении медосмотра особое внимание уделяется отсутствию беременности, передает ТАСС.

Кроме того, для женщин в ВСУ «расширено количество военно-учетных специальностей».

Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки прямо на улицах раздают повестки мужчинам, зачастую с применением силы.

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