Ресурс на исходе: как выбраться из состояния эмоционального выгорания?

По данным ВЦИОМ, почти 90% россиян

жалуются на периодическую усталость, многие в качестве причины указывают

“перегорание”. Как восстановить силы с максимальной пользой для себя,

рассказала София Рожновская — маркетолог, предприниматель, бизнес-тренер, автор

проекта по продвижению в соцсетях “Ракета”.

Причины выгорания

Симптомы выгорания знакомы многим

россиянам. Человек ощущает усталость, которая не уходит после отдыха. Снижается

работоспособность и продуктивность, появляются проблемы с памятью. Возникает безразличие

к работе, в отношениях с коллегами и близкими прослеживается равнодушие и доля

цинизма.

“Одна из основных причин такого состояния — обилие задач,

чрезмерная нагрузка. “Выгоревший” переживает, что на работе без него не

справятся, он всех подставит, а его уход на больничный спровоцирует конфликт.

Но это ложные переживания: как правило, находятся сотрудники, подчиненные,

которые могут успешно сами решить проблему или на время поделить ваши

обязанности между собой”, — утверждает бизнес-тренер София Рожновская.

Некоторые люди просто перерастают

себя, но пока не понимают, куда двигаться дальше. Они не видят новые горизонты,

не знают, что делать, и от этого еще больше впадают в депрессию.

Как справиться с выгоранием

Есть несколько эффективных способов

для профилактики или выхода из этого состояния. Первый — взять паузу.

“Идеально, если получится взять отпуск или больничный и

вовсе перестать работать. Если не получатся снять с себя основные задачи,

откажитесь от необязательных. Когда параллельно с работой проходите обучение,

отложите его на 1-2 месяца. Избавьтесь от груза ответственности, чтобы привести

мысли в порядок”,

— советует предприниматель София Рожновская.

Второй — выговоритесь. Расскажите

кому-нибудь, что с вами происходит. Если есть опыт или готовность к

профессиональной психотерапии — прекрасно! Но поговорить можно и с кем-то из

друзей, знакомых, родных. Когда услышите чужие истории и поделитесь своей,

станет легче.

Преодолевайте страх. Порой человеку

сложно признаться, что с ним что-то не так. И это нормально. Выгоревшему

человеку кажется, что его состояние окружающие воспринимают как отговорку,

чтобы не выполнять рабочие задачи. Отсюда чувство вины, подавленность. Учитесь

открыто говорить о своих потребностях. Если нужно взять отпуск или больничный,

смело расскажите, почему это вам необходимо.

Откажитесь от работы в выходные.

Ненормированный рабочий день сильно утомляет и погружает в хроническое

состояние стресса. Человек постоянно ждет сообщений, инструкций, вызовов, и в

результате начинает ненавидеть занятие, от которого еще недавно был в восторге.

Сообщите коллегам и начальнику, что

больше не работаете в выходные. Сначала вам будут писать по инерции, требовать

выполнения задач. Игнорируйте оповещения, ведь вы уже предупредили коллег о

своем новом графике. Постепенно они привыкнут, что не стоит беспокоить вас в

выходной день.

“Если причина выгорания — потолок, которого вы достигли в

профессии, пришла пора открывать новые горизонты. Покопайтесь внутри себя,

найдите другое дело, от которого “загораются глаза”. Если не хотите полностью

менять профиль работы, попробуйте себя онлайн или в смежных областях”, — советует маркетолог София

Рожновская.

Расслабляйтесь и переключайте

внимание. Для этого прекрасно подойдут пассивные практики (медитация, расслабление,

прослушивание успокаивающей музыки), спорт, прогулки, шоппинг, кроссворды. У

каждого есть свой метод, как снять стресс и разгрузить мозг. Главное —

прибегать к этим способам регулярно, не дожидаясь, пока выгорание захватит вас

целиком.

С 1 января 2022 года МКБ-11 официально признала

эмоциональное выгорание клинически значимым синдромом. Так что вы можете без

чувства вины взять больничный или отпуск, чтобы переосмыслить свое отношение к

жизни и профессии, отдохнуть и найти новые точки роста и мотивацию.