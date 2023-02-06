 

Ресурс на исходе: как выбраться из состояния эмоционального выгорания?

06.02.2023, 6:06, Разное
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По данным ВЦИОМ, почти 90% россиян
жалуются на периодическую усталость, многие в качестве причины указывают
“перегорание”. Как восстановить силы с максимальной пользой для себя,
рассказала София Рожновская — маркетолог, предприниматель, бизнес-тренер, автор
проекта по продвижению в соцсетях “Ракета”.

Причины выгорания

Симптомы выгорания знакомы многим
россиянам. Человек ощущает усталость, которая не уходит после отдыха. Снижается
работоспособность и продуктивность, появляются проблемы с памятью. Возникает безразличие
к работе, в отношениях с коллегами и близкими прослеживается равнодушие и доля
цинизма.

“Одна из основных причин такого состояния — обилие задач,
чрезмерная нагрузка. “Выгоревший” переживает, что на работе без него не
справятся, он всех подставит, а его уход на больничный спровоцирует конфликт.
Но это ложные переживания: как правило, находятся сотрудники, подчиненные,
которые могут успешно сами решить проблему или на время поделить ваши
обязанности между собой”, — утверждает бизнес-тренер София Рожновская.

Некоторые люди просто перерастают
себя, но пока не понимают, куда двигаться дальше. Они не видят новые горизонты,
не знают, что делать, и от этого еще больше впадают в депрессию.

Как справиться с выгоранием

Есть несколько эффективных способов
для профилактики или выхода из этого состояния. Первый — взять паузу.

“Идеально, если получится взять отпуск или больничный и
вовсе перестать работать. Если не получатся снять с себя основные задачи,
откажитесь от необязательных. Когда параллельно с работой проходите обучение,
отложите его на 1-2 месяца. Избавьтесь от груза ответственности, чтобы привести
мысли в порядок”,
— советует предприниматель София Рожновская.

Второй — выговоритесь. Расскажите
кому-нибудь, что с вами происходит. Если есть опыт или готовность к
профессиональной психотерапии — прекрасно! Но поговорить можно и с кем-то из
друзей, знакомых, родных. Когда услышите чужие истории и поделитесь своей,
станет легче.

Преодолевайте страх. Порой человеку
сложно признаться, что с ним что-то не так. И это нормально. Выгоревшему
человеку кажется, что его состояние окружающие воспринимают как отговорку,
чтобы не выполнять рабочие задачи. Отсюда чувство вины, подавленность. Учитесь
открыто говорить о своих потребностях. Если нужно взять отпуск или больничный,
смело расскажите, почему это вам необходимо.

Откажитесь от работы в выходные.
Ненормированный рабочий день сильно утомляет и погружает в хроническое
состояние стресса. Человек постоянно ждет сообщений, инструкций, вызовов, и в
результате начинает ненавидеть занятие, от которого еще недавно был в восторге.

Сообщите коллегам и начальнику, что
больше не работаете в выходные. Сначала вам будут писать по инерции, требовать
выполнения задач. Игнорируйте оповещения, ведь вы уже предупредили коллег о
своем новом графике. Постепенно они привыкнут, что не стоит беспокоить вас в
выходной день.

“Если причина выгорания — потолок, которого вы достигли в
профессии, пришла пора открывать новые горизонты. Покопайтесь внутри себя,
найдите другое дело, от которого “загораются глаза”. Если не хотите полностью
менять профиль работы, попробуйте себя онлайн или в смежных областях”, — советует маркетолог София
Рожновская.

Расслабляйтесь и переключайте
внимание. Для этого прекрасно подойдут пассивные практики (медитация, расслабление,
прослушивание успокаивающей музыки), спорт, прогулки, шоппинг, кроссворды. У
каждого есть свой метод, как снять стресс и разгрузить мозг. Главное —
прибегать к этим способам регулярно, не дожидаясь, пока выгорание захватит вас
целиком.

С 1 января 2022 года МКБ-11 официально признала
эмоциональное выгорание клинически значимым синдромом. Так что вы можете без
чувства вины взять больничный или отпуск, чтобы переосмыслить свое отношение к
жизни и профессии, отдохнуть и найти новые точки роста и мотивацию.


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