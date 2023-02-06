Карлики Наннехи из фольклора индейцев чероки

Так называемый “маленький народец” присутствует в сказках и легендах практически всех народах мира. Самые известные это феи, эльфы, гномы, тролли, гоблины, малоизвестные включают в себя гавайских менехунов и Эбу Гого с острова Флорес.

Маленькие человечки по прозвищу Наннехи (Nunne’hi), регулярно встречаются в фольклоре индейцев чероки, проживающих ныне в резервациях Теннеси и Северной Каролины в США. Слово наннехи переводится как “люди, которые живут где угодно”. Также к ним применялись слова Юнви Тсанди (Yûñwï Tsunsdi), что буквально означало “маленькие люди”.

Внешне они выглядели практически в точности как обычные индейцы, но были ростом всего сантиметров 40 (до колена). Они были наделены такими сверхспособностями как исчезать по желанию, телепортироваться с места на место, а также жили необычно долго, в некоторых историях и вовсе “вечно”.

Наннехи в основном считались добродушными и веселыми, обожавшими петь и танцевать. Их также считали защитниками леса и помощниками заблудившихся путешественников. Охотники нередко рассказывали о том, что слышали барабаны наннехи на расстоянии, и говорили, что попытки отследить источник звука всегда были тщетными, поскольку чем ближе они подходили к источнику звука, тем дальше он отдалялся от них.

Говорили, что эти таинственные существа большую часть времени остаются невидимыми для людей и стараются держаться от людей подальше. В основном они обитают в горах, где выбирают самые глубокие и темные пещеры. Но иногда они выбирались оттуда и помогали чероки, когда на тех нападали враги или когда наступал сезон засухи.

Существует множество историй о готовности наннехи помогали чероки во время войн. Рассказывали, что они яростно защищали человеческое племя и, будучи невидимыми, устраивали легкие засады и нападения на вражеские племена.

Некоторые наннехи жили вне гор и пещер, в таких случаях они вырывали под землей норы-дома, иногда довольно большие. Есть история о том, что один такой подземный “город” наннехи находится под Кровавой горой в Джорджии, другой возле озера Трахлита, а третий под курганом Никваси в Северной Каролине.

Есть сказки про то, как раненных или заблудившихся чероки находили наннехи и уносили их в свои подземные поселения, где ухаживали за ними, пока они не выздоровеют. После этого чероки отпускали, но многие предпочитали остаться у наннехи на всю жизнь, так как им они понравилось в их сообществе.

В очень редких случаях такие подземные поселения находились совсем рядом с человеческими поселениями. Американский этнолог Джеймс Муни так писал о таком месте в своей книге “Мифы чероки” 1898 года:

“Недалеко от старого торгового пути из Южной Каролины в народ чероки, где-то недалеко от верховья Тугалу, ранее была отмеченная круглая впадина размером с городской дом и глубиной по пояс. Внутри всегда было чисто, как будто там кто-то подметал.

Проходящие мимо торговцы бросали в нее бревна и камни, но когда они возвращались по дороге обратно, то находили эти предметы выброшенными из ямы и отброшенными далеко от нее.

Индейцы говорили, что на этом месте стоит дом наннехи и потому они никогда не приближались к этому месту и старались даже не говорить о нем. Так было до тех пор, пока очередные бревна, брошенные туда тоговцами, так и остались в яме.

Тогда индейцы пришли к выводу, что наннехи, раздраженные преследованием белых людей, ушли с этого места, навсегда покинув свой дом”.

В той же книге Муни есть история о том, как индейский мальчик из поселения Ноттли забрел далеко в лес и встретил там старика, который пригласил его к себе домой погостить. Мальчик согласился и его привели в “веселое, счастливое место, полное тепла и смеха”.

Он поужинал с семьей старика, а потом заснул. Наутро тот же человек повел его по тропинке, которая вела к Ноттли:

“Они шли по тропинке, с одной стороны которой было кукурузное поле, а с другой – персиковый сад, огороженный забором, пока не вышли на другую тропу, и человек сказал ему: “Иди по этой тропинке через тот хребет и ты выйдешь на дорогу у реки, которая приведет тебя прямо к твоему дому, а теперь я вернусь к себе домой”.

Когда мужчина ушел, мальчик пошел дальше по тропе, но когда он прошел немного и оглянулся назад, то там не было ни кукурузного поля, ни фруктового сада, ни забора, ни дома, ничего, кроме деревьев на склоне горы.

Ему это показалось очень странным, но он не испугался и продолжал идти вперед, пока не вышел на тропу у реки, откуда было видно его дом. Там было очень много людей, которые стояли и разговаривали, и когда они увидели его, они побежали к нему с криками: “Вот он! Он не утонул и не погиб в горах!”.

Они сказали ему, что ищут его со вчерашнего полудня, и спросили его, где он был. “Один человек привел меня к себе домой прямо через хребет, и я прекрасно поужинал и хорошо провел время с его детьми”, – сказал мальчик. А потом добавил “Я думал, что этот человек был Удсискала”.

Удсискала был одним из жителей Ноттли и он же был среди тех, кто стоял сейчас перед мальчиком. И он сказал “Я тебя не видел. Я весь день плавал на каноэ, ища тебя. Это был один из Наннехи, который сделал себя похожим на меня”.

Тогда маль мальчика, которая тоже была там, спросила, указывая рукой в направление: “Ты говоришь, что обедал в том месте?”, “Да, и их там было много”, – сказал мальчик. Но его мать сказала: “Там нет никакого дома – только деревья и камни, но мы иногда слышим оттуда звук барабана. Люди, которых ты видел, были Наннехи”.

Большинство исследователей фольклора индейцев, считают, что все это просто сказки. Но были некоторые, кто предположил, что за этими мифами может быть зерно истины. Одна из них – автор и исследователь Мэри Джойс, которая посвятила этому феномену свою книгу под названием “Маленькие люди чероки были реальными”.

Джойс утверждает, что она обнаружила доказательства того, что на территории США когда-то действительно существовала раса маленьких людей, которые могли стоять за этими историями. И в ее книге есть глава о том, как в 1930-х годах при строительстве кампуса Университета Западной Каролины были обнаружен череп маленького человека:

“Уолтер Миддлтон и еще несколько человек работали над первыми зданиями, которые были построены в Университете Западной Каролины, и когда они прорубали толщу, они обнаружили маленькие туннели. Там они нашли маленький череп.

В университете был преподаватель естествознания, который поставил этот череп себе на стол, чтобы показывать студентам. Он рассказывал им, что этот череп ребенка, но однажды другой учитель подошел, взял его, рассмотрел поближе и заметил, что у него есть зубы мудрости. Как правило, зубы мудрости появляются только в возрасте 18, 19, 20 или 21 года, что указывает на то, что это череп взрослого, а не ребенка”.

К сожалению, никаких других подробностей об этом черепе в книге Мэри Джойс не приводится.