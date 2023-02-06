Объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений в Турции

Объявленный в Турции уровень тревоги из-за мощного землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке республики предусматривает международную помощь, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Министр заявил, что спасатели направлены в регионы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,4, готовятся к отправке грузовые самолеты с гуманитарной помощью, объявили самый высокий уровень тревоги четвертой степени, он предусматривает международную помощь, передает РИА «Новости».

Ранее мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.

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