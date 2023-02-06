Глава МИД Палестины призвал НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Украине

НАТО необходимо прекратить поставки тяжелых вооружений Украине, конфликт может не ограничиться восточной частью Украины, последствия будут губительны для всех, сообщил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

Аль-Малики отметил, что НАТО становится намного ближе к вмешательству в конфликт, учитывая, что они поставляют вооружение Украине. Глава МИД Палестины считает, что из-за такого уровня противостояния сфера конфронтации не будет ограничиваться восточной частью Украины, а может расшириться на другие места, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что некоторые страны НАТО не хотят какого-либо вовлечения альянса в происходящее, поскольку последствия будут губительными для всех.

Ранее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики обвинил Запад в двойных стандартах и осудил антироссийские санкции.

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