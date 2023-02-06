Глава МИД Палестины призвал НАТО прекратить поставки тяжелых вооружений Украине
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НАТО необходимо прекратить поставки тяжелых вооружений Украине, конфликт может не ограничиться восточной частью Украины, последствия будут губительны для всех, сообщил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.
Аль-Малики отметил, что НАТО становится намного ближе к вмешательству в конфликт, учитывая, что они поставляют вооружение Украине. Глава МИД Палестины считает, что из-за такого уровня противостояния сфера конфронтации не будет ограничиваться восточной частью Украины, а может расшириться на другие места, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что некоторые страны НАТО не хотят какого-либо вовлечения альянса в происходящее, поскольку последствия будут губительными для всех.
Ранее глава МИД Палестины Рияд аль-Малики обвинил Запад в двойных стандартах и осудил антироссийские санкции.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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