Падение Чуриковой, травма Нагиева и разврат Асмус: самые скандальные инциденты в театре

В последнее время в театральной сфере произошло немало скандалов, часть которых обсуждают до сих пор. В них замешаны звезды шоу-бизнеса. Так, о противостоянии поющей тиктокерши Вали Карнавал и народной артистки России Ларисы Долиной вспоминают часто. Напомним, исполнительница хита “Погода в доме” в шоу “Музыкалити” раскритиковала молодую оппонентку за неумение петь.

Позже блогерша, как писали СМИ, выкупила места в первом ряду на спектакль Долиной “Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит” в Театре на Таганке, но не пришла. Артистке пришлось выступать, смотря на целый ряд незанятых кресел. Так тиктокерша якобы отомстила певице за унижения на шоу. В Сети разразился скандал. Сама Валя уверяла, что билеты прислали ей представители Долиной, но посетить выступление не смогла.

Падение Инны Чуриковой со сцены театра летом 2022 года не на шутку напугало поклонников. Артистка получила травму ребер, грудины и подвздошной кости. После несчастного случая артистка попала в реанимацию, но смогла восстановиться и спустя некоторое время вернуться к работе. Напомним, в начале 2023-го Чурикову вновь госпитализировали… в последний раз. Актриса умерла 14 января, российский шоу-бизнес потерял икону.

В прошлом году в одном из российских театров произошел еще один небольшой скандал. В Калининграде Дмитрия Нагиева придавило декорациями во время спектакля “Кыся”. Превозмогая боль, травмированный артист доиграл постановку до конца. Некоторое время шоумен хромал, но быстро восстановился.

Весной 2022-го Кристина Асмус во время спектакля “Леди Макбет Мценского уезда” в театре Ермоловой тоже спровоцировала скандал. Актриса показала интим с партнером, причем так натурально, что зрители ахнули. Некоторые посчитали этот момент постановки развратным.

А в 2023 году за океаном тоже разгорелся скандал, который быстро потух. Во время выступления рэпера Дрейка в театре Apollo в Нью-Йорке фанат упал с балкона и рухнул в оркестровую секцию. Концерт в театре прервали на 15 минут. Поклонник рэпера, как выяснилось, не получил серьезных травм, но шоу-бизнес поставил на уши.