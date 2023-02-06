А в парламенте открыть околоток

Депутата Эмилию Слабунову оштрафовали за исполнение своих обязанностей. Над расследованием трудились ФСБ, МВД и прокуратура.

Процесс над оппозиционным карельским депутатом, обвиненной в «дискредитации Вооруженных Сил РФ» за сентябрьское выступление в стенах республиканского парламента, продолжался в Петрозаводском городском суде около четырех часов. Из них больше часа защитники Эмилии Слабуновой заявляли ходатайства о прекращении дела и о недопустимости целого ряда доказательств. Однако судье Анне Нуриевой понадобилось провести в совещательной комнате всего несколько минут, чтобы признать депутата от «Яблока» виновной и назначить ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Поводом для привлечения Эмилии Слабуновой к административной ответственности послужило заявление ее коллеги по депутатскому корпусу из «Единой России» Леонида Лиминчука в ФСБ, МВД, Следком и прокуратуру. Лиминчук пожаловался в правоохранительные органы на выступление Слабуновой на заседании парламентского комитета по образованию, спорту, культуре и молодежной политике 27 сентября прошлого года. В этом выступлении депутат от «Яблока» выразила свое мнение о необходимости выделения бюджетных средств на строительство школ, а не на военные операции.

Запись заседания парламентского комитета с «дискредитирующей» речью Эмилии Слабуновой до сих пор находится на официальных интернет-ресурсах Законодательного собрания Карелии, и к нему у правоохранительных органов не возникло никаких претензий. Но спустя какое-то время эту же запись в полиции расценили как «длящееся правонарушение», поскольку срок привлечения к административной ответственности непосредственно за выступление в парламентских стенах истек еще в 2022 году.

Депутат Слабунова — в прошлом педагог и руководитель одного из петрозаводских лицеев — отказалась признать себя виновной и подчеркнула, что вся ее деятельность в Законодательном собрании Карелии направлена только на одну главную цель: «чтобы дети республики учились в благоприятных условиях, получали качественное образование и были здоровы».

— В Карелии из года в год увеличивается количество детей, которые учатся во вторую смену, и, к сожалению, пока нет оснований надеяться, что эта тенденция изменится, — отметила Слабунова в суде. — В республике за последние 20 лет не построено ни одной детской поликлиники, исчезли все лагеря отдыха для детей и не осталось ни одного детского санатория.

По словам известного российского юриста и литературоведа Александра Кобринского, выступившего на процессе одним из защитников Слабуновой, это дело представляет собой «исключительно попытку сведения с ней счетов за оппозиционную политическую деятельность».

— Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что дело было начато по заявлению господина Лиминчука — депутата Законодательного собрания Карелии от партии «Единая Россия», с которым у Эмилии Эдгардовны постоянно возникают конфликты на заседаниях, — пояснил Кобринский.

Он напомнил суду, что по федеральному законодательству депутат не может быть привлечен к административной или уголовной ответственности за высказанное мнение во время осуществления своей деятельности.

Александр Кобринский и Эмилия Слабунова. Фото: Валерий Поташов

— Если за выражение интересов своих избирателей депутата тащат в полицию, а затем в суд, значит, что-то у нас не то в РФ с парламентской демократией, — констатировал Александр Кобринский. — Развитие этой идеи может быть широкое. Можно, например, поставить дежурить в зале заседаний парламента сотрудников полиции, которые сразу после выступления оппозиционного депутата будут его хватать — и всё. Мало ли, не понравилось выступление!

У стороны защиты возникли сомнения и в компетентности доцента Петрозаводского университета Александра Ильина, которого сотрудники ФСБ, также занимавшиеся делом Слабуновой, привлекли в качестве эксперта-политолога.

— С его слов указано, что он является кандидатом философских наук, однако называется специалистом в области политологии. Специальность «политология» была введена в классификатор высшей аттестационной комиссии РФ в 1989 году [как самостоятельная], и, таким образом, человек, имеющий кандидатскую степень по философии, не является специалистом по тому направлению, по которому он дает заключение. Кроме того, как видно из скриншота с его страницы на сайте Петрозаводского университета, господин Ильин защитил диссертацию по истории философии — «Проблема будущей российской государственности в политической философии Ильина». То есть это первая половина XX века, это история философии, — обратил внимание суда Александр Кобринский.

Сторона защиты представила два своих экспертных заключения по выступлению депутата Слабуновой, которые подготовили известные российские лингвисты — доктора филологических наук Наталья Козловская и Татьяна Каминская. Из-за того, что в этих заключениях имелись неразрешимые противоречия с выводами кандидата философских наук Ильина, защитники карельского парламентария ходатайствовали о назначении судебной экспертизы по делу, но судья Анна Нуриева отклонила это ходатайство.

Как пояснила сразу после оглашения постановления депутат Слабунова, это решение было ожидаемым, но не юридическим.

— Это решение политическое, и исход суда был очевиден заранее. Явно все это делалось по заказу, для того чтобы осадить оппозиционного депутата и создать как можно больше препятствий для его деятельности, — сказала Эмилия Слабунова.

Она пообещала обжаловать вынесенное решение, подчеркнув, что делает это не только для того, чтобы доказать свою невиновность, но и для того, чтобы в анналах истории остались все доказательства абсурдности того, что происходит сейчас в Карелии и в РФ в целом.

Валерий Поташов

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