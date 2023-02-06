Высота вулканического облака на вулкане Чикурачки на Курильских островах составила 4,5 тыс. метров
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Столб пепла в высоту до 4,5 километров зафиксирован на вулкане Чикурачки на курильском острове Парамушир, Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.
В сообщении на сайте группы говорится, что высота вулканического облака достигла 4,5 тыс. метров, а шлейф распространился на 90 км к северу и северо-востоку от вулкана, для авиации установили оранжевый код опасности, передает РИА «Новости».
Действующий вулкан Чикурачки расположен на северной оконечности хребта Карпинского на высоте 1816 метров в 60 километрах к югу от райцентра Северо-Курильска. Летом 2022 года вулкан выбросил столб пепла на 6 км.
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