 

Высота вулканического облака на вулкане Чикурачки на Курильских островах составила 4,5 тыс. метров

06.02.2023, 5:05, Новости дня
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Столб пепла в высоту до 4,5 километров зафиксирован на вулкане Чикурачки на курильском острове Парамушир, Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

В сообщении на сайте группы говорится, что высота вулканического облака достигла 4,5 тыс. метров, а шлейф распространился на 90 км к северу и северо-востоку от вулкана, для авиации установили оранжевый код опасности, передает РИА «Новости».

Действующий вулкан Чикурачки расположен на северной оконечности хребта Карпинского на высоте 1816 метров в 60 километрах к югу от райцентра Северо-Курильска. Летом 2022 года вулкан выбросил столб пепла на 6 км.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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