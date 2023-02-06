 

Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ России

06.02.2023, 5:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, корабль утилизируют, сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.

По его словам, «Дмитрий Донской» ждет утилизация на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими такими же субмаринами. При этом Мальцев отметил, что название «Дмитрий Донской передадут другому проекту, который строится на заводе «Севмаш», передает ТАСС.

В сентябре 2022 года подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ «Красноярск» и атомного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов».

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») прослужит в составе ВМФ РФ еще несколько лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.21 / TVE – «четыре года на американских горках» уже в прошлом, но уход Трампа не означает конец трампизма

17.03.21 / Трамп захотел побороться с Меган Маркл за пост президента США

21.08.20 / СМИ напомнили о невыполненных обещаниях Фургала

07.12.20 / В Украине подтвердили 8,6 тыс. новых случаев COVID-19

26.06.22 / Словения посетовала на зацикленность Европы на санкциях в украинском вопросе

30.09.20 / Пушков оценил новое официальное обращение Киева к Лукашенко

14.01.22 / В Днепропетровской области автомобиль и автобус с пассажирами столкнулись и загорелись – ГСЧС

09.02.21 / США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer

24.07.21 / Названа дата возобновления авиасообщения между Россией и Египтом

28.08.20 / Начальник «Локомотива» дисквалифицирован из-за оскорбления в матче с «Ахматом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика