Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в понедельник в Турции, разрушения зафиксированы в провинции Хатай, Шанлыурфа.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, на глубине 10 км, передает ТАСС.

Телеканал «Аль-Арабия» отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.

Турецкие СМИ сообщают, что разрушения зафиксированы в провинции Хатай, телеканал ТРТ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.

Губернатор провинции Шанлыурфа также сообщил о разрушениях и призвал население пройти в безопасные места.

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