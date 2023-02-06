Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции
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Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в понедельник в Турции, разрушения зафиксированы в провинции Хатай, Шанлыурфа.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, на глубине 10 км, передает ТАСС.
Телеканал «Аль-Арабия» отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.
Турецкие СМИ сообщают, что разрушения зафиксированы в провинции Хатай, телеканал ТРТ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.
Губернатор провинции Шанлыурфа также сообщил о разрушениях и призвал население пройти в безопасные места.
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