 

Делай как чувствуешь: как выбрать наиболее эффективный способ изучения языка для себя

06.02.2023, 4:50, Разное
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К сожалению, изучение иностранного языка часто
ассоциируется у многих с тяжелой и неприятной работой, многочасовой зубрежкой,
выполнением скучных упражнений и психологическим дискомфортом. Но освоение
нового навыка не обязано быть наказанием! О том, как заговорить на английском
легко и с удовольствием, “Дни.ру” рассказала Наталия Тутанцева — опытный преподаватель школы ВКС (стаж более 20 лет),
эксперт по программам подготовки к кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ.

Без чего обучение невозможно

Конечно, пословица “Без труда не выловишь рыбку
из пруда” справедлива, но следует добавить: без радости от процесса никакую
рыбку ловить не захочется.

Дисциплины и решимости хватит на день, месяц,
полгода: потом любые занятия будут заброшены, если человеку нужно совершать над
собой усилие, чтобы к ним приступить. Поэтому секрет успешного изучения
иностранного языка — в том, чтобы вам было весело и интересно.

Как найти метод, подходящий
именно вам

Язык – предельно естественный инструмент для
людей в отличие, скажем, от математики или физики. Речью как способом коммуникации пользуются абсолютно все с младенчества.
Следовательно, лучший способ освоить язык — это начать применять его в
максимально органичной для себя среде.

Иными словами, если вы любите кино — смотрите
любимые фильмы на языке оригинала. Субтитры помогут, но только не переведенные. Если вы развернуты к творчеству, почему бы не записаться на курсы рисования или другие мастер-классы онлайн на английском языке. Главное — начать, а багаж знаний пополнится сам
собой, если к цели изучения языка добавится живой, личный интерес.

Как сделать английский
частью повседневности

Показатель свободного владения языком —
способность думать на нем. Не ограничивайтесь часами, отведенными для занятий.

Например, отправляясь на шопинг, поиграйте в
игру с самим собой: представьте, что посещаемые магазины находятся за границей.
Вспомните, как называются по-английски вещи, которые вы покупаете.
Сформулируйте, что нужно спросить у продавца. Если каких-то лексических единиц
не хватает — прямо на месте поможет встроенный в телефон словарь. Что касается
правильности построения предложений, можно потом свериться со своим учителем,
но главное — не отсутствие ошибок, а способность выразить мысль!

Будьте активны, проявляйте любопытство, делайте язык частью того, что вы
любите — и эффект не заставит себя ждать!


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