Делай как чувствуешь: как выбрать наиболее эффективный способ изучения языка для себя

К сожалению, изучение иностранного языка часто

ассоциируется у многих с тяжелой и неприятной работой, многочасовой зубрежкой,

выполнением скучных упражнений и психологическим дискомфортом. Но освоение

нового навыка не обязано быть наказанием! О том, как заговорить на английском

легко и с удовольствием, “Дни.ру” рассказала Наталия Тутанцева — опытный преподаватель школы ВКС (стаж более 20 лет),

эксперт по программам подготовки к кембриджским экзаменам, ОГЭ и ЕГЭ.

Без чего обучение невозможно

Конечно, пословица “Без труда не выловишь рыбку

из пруда” справедлива, но следует добавить: без радости от процесса никакую

рыбку ловить не захочется.

Дисциплины и решимости хватит на день, месяц,

полгода: потом любые занятия будут заброшены, если человеку нужно совершать над

собой усилие, чтобы к ним приступить. Поэтому секрет успешного изучения

иностранного языка — в том, чтобы вам было весело и интересно.

Как найти метод, подходящий

именно вам

Язык – предельно естественный инструмент для

людей в отличие, скажем, от математики или физики. Речью как способом коммуникации пользуются абсолютно все с младенчества.

Следовательно, лучший способ освоить язык — это начать применять его в

максимально органичной для себя среде.

Иными словами, если вы любите кино — смотрите

любимые фильмы на языке оригинала. Субтитры помогут, но только не переведенные. Если вы развернуты к творчеству, почему бы не записаться на курсы рисования или другие мастер-классы онлайн на английском языке. Главное — начать, а багаж знаний пополнится сам

собой, если к цели изучения языка добавится живой, личный интерес.

Как сделать английский

частью повседневности

Показатель свободного владения языком —

способность думать на нем. Не ограничивайтесь часами, отведенными для занятий.

Например, отправляясь на шопинг, поиграйте в

игру с самим собой: представьте, что посещаемые магазины находятся за границей.

Вспомните, как называются по-английски вещи, которые вы покупаете.

Сформулируйте, что нужно спросить у продавца. Если каких-то лексических единиц

не хватает — прямо на месте поможет встроенный в телефон словарь. Что касается

правильности построения предложений, можно потом свериться со своим учителем,

но главное — не отсутствие ошибок, а способность выразить мысль!

Будьте активны, проявляйте любопытство, делайте язык частью того, что вы

любите — и эффект не заставит себя ждать!