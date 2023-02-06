Мнение: Мы в вас стреляем, чтобы вы нас снова полюбили (с)

Все ищут, ищут – и никак не могут найти, какова же, черт возьми, цель России в этом побоище с Украиной?! Путин скрывает, росвласти скрывают, Шойгу в несознанке… А мой тезка Арестович еще 3 года назад, до всякой войны, сформулировал эту цель с невероятной четкостью. Я его процитировал 7 февраля 2020 года – поскольку я давно слежу за ним, считая самым интересным и талантливым украинским блогером.

Гениальный диалог украинца и русского

Арестович в последнем своем интервью зажог адски и выдал нечто просто в граните – нельзя, чтобы оно оставалось в братской могиле разговорного ролика. Это претендует на знаковую фразу всего 10-летия российско-украинской “дружбы”.

Итак, он рассказывает. “Летом 2014 года я долго разговаривал с пленным российским офицером. Я его спрашиваю:

– Как ты думаешь, мы вас победим?

Он говорит: – Не знаю.

Я спрашиваю:

– А у вас есть шанс победить?

Он опять морщится и говорит: – Не знаю.

– Но почему?!

Понимаешь, говорит он: – Мы – тупые, а вы – продажные. Я не знаю!

– Черт, но почему вы в нас стреляете?! – спрашиваю его я.

– Мы в вас стреляем, чтобы вы нас снова полюбили, – отвечает он”.

Самое удивительное, что в этих ответа нет ни юмора, ни стеба, ни глума, ни издевательства. Это все правда как она есть, голая, грязная и неприглядная. Супер!

(ну и все интервью прекрасно как в целом, так и в деталях – как, например, ведущий по имени Сергей (!) Иванов (!!), старательно и непримиримо за всё интервью не произносит вообще ни слова по-русски (даже тогда, когда говорящий всё интервью по-русски Арестович прямо говорит ему “ну мы же с вами оба русскоязычные”)

(2020)

“Чтобы снова полюбили”. Дебилы, бл…!