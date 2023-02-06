Победила и молодец – Личное мнение

На конкурсе Миссис Вселенная победила Елена Максимова из Удмуртии. Наша женщина обошла всех других миссис — их там было аж 120.



Фото: Соцсети

Елене дали корону на голову. Кубок — в руки. На туловище повесили золотистую ленту.

Нет, ну хорошенькая, да? Посимпатичнее других участниц.

«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая: рекордное число участниц, и все из них достойны победы», — рассказывает Максимова.

Да-да, все видим, что конкуренция действительно жёсткая — какие красавицы рядом. Даже сразу и не поймёшь, кого выбрать.

При всей радости за Максимову, я не могу понять другого — зачем миссисам конкурсы?

Нет, зачем нужны конкурсы для мисс, я подозреваю. Хороший старт модельной карьеры и вообще приятно.

Миссис же — женщина состоявшаяся. Муж, дети, работа, досуг — всё уже есть. Но ты едешь в неведомые дали — например, в Болгарию как сейчас — тратишь время, деньги, силы, вместо того, чтобы наслаждаться своей состоявшейся жизнью.

Ну дали ленточку. Корону надели. И чего дальше? Не понимаю. Денег там хоть платят за победу? Нет?

А вы бы хотели победить или просто поучаствовать в конкурсе замужних женщин? Зачем?

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