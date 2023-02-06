Победила и молодец – Личное мнение
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На конкурсе Миссис Вселенная победила Елена Максимова из Удмуртии. Наша женщина обошла всех других миссис — их там было аж 120.
Фото: Соцсети
Елене дали корону на голову. Кубок — в руки. На туловище повесили золотистую ленту.
Нет, ну хорошенькая, да? Посимпатичнее других участниц.
«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая: рекордное число участниц, и все из них достойны победы», — рассказывает Максимова.
Да-да, все видим, что конкуренция действительно жёсткая — какие красавицы рядом. Даже сразу и не поймёшь, кого выбрать.
При всей радости за Максимову, я не могу понять другого — зачем миссисам конкурсы?
Нет, зачем нужны конкурсы для мисс, я подозреваю. Хороший старт модельной карьеры и вообще приятно.
Миссис же — женщина состоявшаяся. Муж, дети, работа, досуг — всё уже есть. Но ты едешь в неведомые дали — например, в Болгарию как сейчас — тратишь время, деньги, силы, вместо того, чтобы наслаждаться своей состоявшейся жизнью.
Ну дали ленточку. Корону надели. И чего дальше? Не понимаю. Денег там хоть платят за победу? Нет?
А вы бы хотели победить или просто поучаствовать в конкурсе замужних женщин? Зачем?
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Источник: Лена Миро
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