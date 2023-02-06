SRF – торговля с Россией через Турцию выгодна не только Анкаре, но и странам Запада

Турция не следует антироссийским санкциям Запада и получает прибыль от своего статуса транзитного рынка, отмечает швейцарский телеканал SRF. Однако практика перепродажи товаров и опосредованной торговли выгодна не только Анкаре, но и странам Запада: это позволяет им продолжать вести бизнес с Россией, не нарушая санкции напрямую.



AP

После начала российской военной спецоперации на Украине российскому экономическому руководству стало ясно: из-за всё более жёстких санкций прямой импорт западной продукции в долгосрочной перспективе станет невозможным, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Министерство торговли в Москве решило предотвратить вытеснение с мирового рынка через так называемый параллельный импорт и составило 23-страничный список товаров, включающий автомобили и запчасти, мобильные телефоны, бытовую технику и косметическую продукцию. Теперь эти товары, заявленные для гражданского потребления, должны попадать в Россию из Азии, Европы и Америки через третьи страны.

Выгоду от этого транзитного рынка получает Турция. Страна, расположенная на главном торговом пути между Средиземным и Чёрным морями, увеличила экспорт в Россию на 86% с начала военной спецоперации на Украине.

Для Серхата Гювенча, профессора международных отношений стамбульского Университета Кадир Хас, это очевидно: «В становлении центром торговли с Россией президент Реджеп Тайип Эрдоган видит возможность придать своей стране новые силы в условиях продолжающегося инфляционного и валютного кризиса». Потому что порты Мерсина, Измира и Стамбула сейчас переполнены товарами, ожидающими отправки в российские черноморские порты.

Махмут Ишик, управляющий директор Medkon Lines, одной из ведущих транспортных компаний Турции, также подтверждает: «Поскольку крупные международные грузовые компании сократили свои связи с Россией из-за эмбарго, их суда теперь заходят в наши порты. Здесь товары разгружаются и переправляются в Чёрное море с помощью небольших турецких, арабских или российских судоходных компаний».

Это законно, поскольку Турция не участвует в западном эмбарго против России. Анкара объясняет это решение так: экономическое эмбарго подписывается только в том случае, если оно одобрено Советом Безопасности ООН. Однако, поскольку РФ имеет право вето, такой сценарий маловероятен.

Однако и европейские экспортёры также пытаются продолжать вести бизнес с Россией через Турцию, подчёркивает SRF. Но чтобы избежать неприятностей с Брюсселем и правительством США, контейнерам присваивают новые имена.

«Если экспортёр из Италии, например, не хочет видеть своё имя на товаросопроводительных документах в Россию, он сначала продаёт свой товар в третью страну, например, в Турцию. Оттуда груз и документы переходят к новому отправителю», — объясняет член правления турецкой логистической ассоциации Utikad Джихан Озкал.

США и ЕС хотят положить этому конец. Правительство Джо Байдена, в частности, оказывает всё больше давления на Турцию. Существует серьёзная обеспокоенность в связи с тем, что такая торговля приведёт к тому, что гражданские потребительские товары будут использоваться не по назначению в военных целях.

Серхат Гювенч приводит в пример турецкие стиральные машины: «Уже после войны в Грузии десять лет назад экспорт турецкой бытовой техники переживал бум. В то время говорили, что чипы из стиральных машин будут использоваться русскими в их оружейной промышленности».

Вашингтон теперь видит здесь красную линию, а правительство в Анкаре испытывает всё большее давление и вынуждено перестраиваться в конфликте между Россией и Западом, заключает швейцарский телеканал SRF.