Newsweek – из-за птичьего гриппа и инфляции цены на яйца в США выросли вдвое

Как показывает статистика, жители Среднего Запада в декабре 2022 года были вынуждены платить за дюжину яиц вдвое больше, чем год назад. При этом самый большой скачок цен был зафиксирован в американском штате Айова, где стоимость выросла в 2,5 раза. Ожидается, что цены и дальше продолжат расти на фоне распространения птичьего гриппа. Тем более что основные затраты на топливо, транспортировку, упаковку и корм для птиц после пандемии COVID-19 тоже заметно повысились — и это напрямую влияет на стоимость конечной продукции, пишет Newsweek.



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Ощутимый дефицит яиц в США, который в последние месяцы привёл к заметному росту цен, в ближайшее время вряд ли получится ликвидировать, пишет Newsweek. Жителям многих штатов теперь приходится платить за этот продукт гораздо больше, чем они привыкли. Причём наибольший скачок цен произошёл в пяти штатах Среднего Запада, где стоимость дюжины яиц уже подскочила в 2—2,5 раза, отмечается в статье.

В декабре прошлого года, на фоне растущей инфляции и крупной вспышки птичьего гриппа, цены на яйца в США установили новые рекорды. Общая средняя стоимость дюжины яиц в городах США достигла $4,25 доллара — это на $1,78 больше, чем годом ранее, поясняется в статье. При этом отдельные штаты лидируют по абсолютным показателям: например, на Гавайях эта цифра составляет $9,73 за дюжину, пишет Newsweek.

По данным розничной компании Instacart, которая занимается организацией доставки продуктов в США и Канаде, больше всего от резких изменений на рынке пострадал Средний Запад. «За последние несколько недель мы наблюдали, как цена на дюжину яиц резко выросла по всей стране. Мы изучили данные о покупках Instacart и обнаружили, что цена, которую клиенты Instacart потратили на дюжину яиц, увеличилась на 54 процента в течение года, если сравнить декабрь 2022 года с декабрём 2021 года», — говорится в заявлении Instacart.

При этом на Среднем Западе цены поднялись даже в два раза выше, чем были годом ранее, отмечается в статье. Лидером стал штат Айова, где наблюдался самый большой рост цен: стоимость дюжины яиц выросла более чем в 2,5 раза — на 153% по сравнению с прошлым годом. При этом в Южной Дакоте цены на яйца выросли на 137%, в Висконсине и Миннесоте — на 118% и 116%, а в Небраске средняя цена дюжины яиц оказалась на 104% выше, чем в декабре 2021 года.

Но хотя в этих пяти штатах произошло самое резкое сравнительное повышение цен, по абсолютным показателям в США есть другие лидеры, пишет Newsweek. Статистика показывает, что в других штатах, включая Гавайи и Флориду, яйца в целом остаются более дорогими в абсолютном выражении. Например, во Флориде средняя стоимость дюжины яиц составила $6,36 — что на 57% выше, чем было год назад. А на Гавайях она уже достигла $9,73 (рост на 51% по сравнению с декабрём 2021 года).

В штате Алабама потребителям приходится платить в среднем $6,12 за упаковку, в Неваде около $6,07 — а в Калифорнии $6,05, говорится в статье. В то время как на Среднем Западе, несмотря на самый большой относительный рост цен по стране, средняя стоимость остаётся довольно низкой: в Айове дюжина яиц обходится в среднем в $4,44, а в Миссури всего $4,24, пишет Newsweek. Похожий уровень цен наблюдается в Небраске, Индиане, Огайо и Кентукки.

При этом в отдельных штатах наблюдался значительно меньший сравнительный рост цен, отмечается в статье. Например, в штате Вашингтон стоимость яиц за год выросла всего на 15% — что ничтожно мало по сравнению с 153% в Айове. В Орегоне цены выросли на 16%, на Аляске — на 22%, в Калифорнии — на 31%, а в штате Айдахо — на 36%, пишет Newsweek.

Ожидается, что и в ближайшем будущем цены на этот продукт в США останутся высокими. Это связано с тем, что затраты на топливо, транспортировку, упаковку и корма для птиц после пандемии COVID-19 заметно выросли, поясняет Newsweek. Кроме того, новая миграция птиц весной наверняка усугубит нынешнюю вспышку птичьего гриппа, которая продолжается практически непрерывно с прошлого года, не подавая никаких признаков улучшения ситуации, предупреждают эксперты.