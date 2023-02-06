Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ России
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Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, корабль утилизируют, сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.
По его словам, «Дмитрий Донской» ждет утилизация на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими такими же субмаринами. При этом Мальцев отметил, что название «Дмитрий Донской передадут другому проекту, который строится на заводе «Севмаш», передает ТАСС.
В сентябре 2022 года подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ «Красноярск» и атомного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов».
Ранее главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов заявил, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») прослужит в составе ВМФ РФ еще несколько лет.
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