Глава МИД Палестины осудил антироссийские санкции и двойные стандарты Запада

Запад ввел санкции против РФ за Крым, но воздержался от их применения против Израиля за оккупацию палестинских земель, это двойные стандарты, сообщил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

Аль-Малики указал, что ЕС и США ввели санкции против РФ за события в Крыму, но не осудили и не предприняли никаких действий из-за оккупации Израилем более 55 лет палестинских территорий, передает РИА «Новости».

Глава МИД Палестины заявил, что подобные действия Запада свидетельствуют о двойных стандартах, которые Россия, также как и Палестина не приемлет.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что стороны палестино-израильского конфликта должны прийти к миру на «Святой земле» после серии столкновений и нападений с жертвами.

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