Семью главы колледжа в Англии из трех человек нашли мертвыми
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Главу британского Эпсомского колледжа, ее мужа и семилетнюю дочь нашли мертвыми на территории этого учебного заведения, информирует полиция английского графства Суррей.
Сообщается, что тела главы Эпсомского колледжа Эммы Паттисон, ее семилетней дочери Летти и мужа Джорджа обнаружили после обращения службы скорой помощи, передает РИА «Новости».
Ведется расследование для установления обстоятельств произошедшего, предварительно полиция уверена, что это «единичный случай без участия третьих лиц».
Колледж предназначен для подростков в возрасте от 11 до 18 лет.
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