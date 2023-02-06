 

Семью главы колледжа в Англии из трех человек нашли мертвыми

06.02.2023, 3:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главу британского Эпсомского колледжа, ее мужа и семилетнюю дочь нашли мертвыми на территории этого учебного заведения, информирует полиция английского графства Суррей.

Сообщается, что тела главы Эпсомского колледжа Эммы Паттисон, ее семилетней дочери Летти и мужа Джорджа обнаружили после обращения службы скорой помощи, передает РИА «Новости».

Ведется расследование для установления обстоятельств произошедшего, предварительно полиция уверена, что это «единичный случай без участия третьих лиц».

Колледж предназначен для подростков в возрасте от 11 до 18 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07.21 / В РФ четвертые сутки подряд фиксируют рекордную смертность от COVID-19

14.04.21 / Суд удовлетворил иск «Царьграда» к Google о блокировке YouTube-канала

23.01.22 / В Приморье подросток сбил на машине девушку и пытался спрятать тело

08.01.22 / Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным

29.08.20 / Истребитель Су-27 ВВС Украины снес дорожный знак в ходе учений

26.09.20 / Путин предложил США сотрудничество в сфере международной информационной безопасности

12.01.21 / Мнения: Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

09.12.20 / Ученый предсказал последствия самого активного солнечного цикла в истории

02.03.21 / Онищенко сказал о выборе между российскими вакцинами против коронавируса

12.08.20 / Трамп загнал ЕС в угол санкциями против «Северного потока — 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика