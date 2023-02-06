 

Мнение: Что с Иноземцевым?

06.02.2023, 3:20, Разное
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Неприятно поразил Владислав Иноземцев, внезапно разразившийся странно панегерической статьей к очередной годовщине Сталинградской битвы – словно он Путин какой. Выдал такой текст (я реально поначалу решил, что это он Путина цитирует!):

“В эти дни исполняется 80 лет величайшей победе Красной Армии во Второй мировой войне, завершившей героическую оборону Сталинграда. В день, когда в Берлине должны были торжественно отметить десятилетие прихода нацистской партии к власти, Гитлер пригласил командующего окружённой группировки Ф.Паулюса к самоубийству, присвоив ему звание генерал-фельдмаршала. Однако этот военачальник на следующий день сдался в плен, а советские войска начали серию наступательных операций, изменивших ход войны и убедивших весь мир в несомненности поражения стран оси” (В.Иноземцев).

ЧАВО?? Какую серию наступательных операций, изменивших ход войны, что он несет?! После окружения и добивания гитлеровских войск под Сталинградом советские на радостях ввязались в так называемую “третью битву за Харьков” – и поначалу действительно, к весне 1943, взяли Харьков, Воронеж, Курск и Белгород; но потом немцы нанесли ответный удар, взяли Харьков обратно (в третий раз за войну!), заодно и Белгород тоже. В итоге у немцев потери – менее 45 тысяч, 250 танков – у советских более 100 тысяч, 1300 танков. Все это на фоне того, что соотношение сил в “битве за Харьков” было… 7 к 1 в пользу СССР.

В общем, как пишут в Вики советские историки, “Умело используя маневр и ошибки советского командования, Манштейну удалось добиться остановки советского наступления и вернуть под свой контроль Харьков и Белгород. Эта неудача советских войск и недооценка сил фронтов, в результате чего РККА пришлось вновь оставить отбитые у немцев крупные города и отступить на 100—150 км, мотивировала Государственный комитет обороны к действиям по укреплению военной контрразведки и созданию её специализированной службы «Смерш»”.

Прочие наступательные операции после Сталинградской битвы весной 1943 года были для Советской армии примерно в той же степени “успешны” – что в итоге и вынудило Ставку принять решение… о переходе к стратегической обороне, что и вылилось далее в эпическую Курскую битву. Другими словами, Иноземцев сбрехал какую-то восторженную ахинею, как троечник у доски.

Главное, я не пойму – ЗАЧЕМ?? Вроде ж нормальный оппозиционный экономист, сам в эмиграции, прогибаться перед режимом не надо. Что на него нашло? Какая-то внезапная отрыжка советского образования…

Источник: Размышления вольного социолога


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