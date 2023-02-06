 

Брюки в стиле милитари и длинные пальто: лучшие февральские образы, модные и легко подбираемые

06.02.2023, 2:34, Разное
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С наступлением февраля можно добавить в свой гардероб некоторые вещи, такие как брюки-карго, длинные пальто, ботинки в стиле милитари, неоновые сумки, которые были в моде в течение многих лет и вновь вернулись.

Джинсы карго и специальная куртка

Брюки в стиле милитари, широкие и с карманами, являются новыми фаворитами конца зимы и начала весны 2023-го. Их носят не только в классическом темно-зеленом цвете, но и в других вариантах, например, это могут быть модели из денима. Они универсальны и очень удобны для работы и для выходных дней.

Белые брюки

Принято относить те или иные цвета к определенным сезонам, однако белые брюки, считавшиеся летней одеждой, теперь носят и зимой. Эта вещь делает зимние наряды более светлыми. Кроме того, белые брюки хорошо сочетаются со многими предметами гардероба.

Новое бохо

Стиль 70-х вернулся в 2023 в обновленном виде с утонченными нюансами – сапогами с бахромой и каблуками или с сумкой Эльзы Хоск. Предлагает носить эти аксессуары с курткой из овчины и джинсами.

Черное платье

Маленькое черное платье сделает образ стильным. Его можно носить с высокими сапогами на плоской подошве днем, а для вечернего варианта добавить сумку сложного фасона.

Современный костюм

Это оригинальная альтернатива черному платью. Костюм состоит из двух предметов, которые смотрятся как единое целое. Он способен поднять настроение в самые серые дни.

Тренд весны

Уже появились в продаже коллекции, ориентированные на весну. Например, этот идеальный комплект, состоящий из пиджака, топа и шорт. Сейчас его можно носить с сапогами, а с наступлением тепла – с сандалиями или кроссовками.

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Тотальный черный

Самый простой лук всегда является элегантным и беспроигрышным. Полностью черный образ часто используется стилистами, которые знают, что этот цвет утонченный и выглядит стильно.

Брючный костюм

Успех брючных костюмов объясняется тем, что с ними можно легко создать любой образ, кроме того, в нем можно пойти прямо с работы на свидание. Достаточно выбрать правильную модель и добавить трендовые аксессуары, например туфли с контрастным носком.

Длинное пальто

Стилисты советуют выбрать длинное черное или темно-коричневое пальто. Эта вещь универсальная. Его можно сочетать со всеми предметами гардероба: платьями, юбками, брюками.


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