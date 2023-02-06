 

Тест: отгадайте фильм с Ярмольником по кадру

06.02.2023, 1:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Леонид Ярмольник советский и российский актер театра, кино и дубляжа, продюсер, теле– и радиоведущий, общественно-политический деятель. Его любят миллионы россиян, а фразы его героев цититируют повсеместно. Но так ли хорошо вы знаете кино с его участием? Отгадайте название киноленты по кадру или цитате из нее. Среди предложенных вариантов как старые советские картины, так и современные российские фильмы.

Читателям предлагается угадать, из какого фильма известная цитата – “Тот самый Мюнхгаузен”, “Обыкновенное чудо”, “Формула любви”. В какой картине Леонид Ярмольник сполнил роль полицейского? “Место встречи изменить нельзя”, “Профессия — следователь”, “Ищите женщину”. Проверьте себя и освежите свои знания.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08.22 / Саратов стал первым российским заводом по производству изотермических цистерн объемом 5 000 тонн

10.09.21 / «Нам бы такого президента!»: американцы выразили восхищение российскими выплатами перед выборами

20.07.21 / Принц Гарри выпустит откровенные мемуары о жизни в королевской семье и “мегзите”

01.02.23 / Гофрирование, мини-косы и пробор посередине: прически из 90-х, которые снова в моде в 2023 году

06.11.20 / Хейли Бибер прокомментировала слухи о беременности

18.02.22 / Скандалы: Шкурный интерес: ответственным за вспышку африканской чумы назначили бизнес

09.07.22 / Россия открывает новые морские пути для обеспечения торговли с Китаем и Индией

21.07.20 / Канье Уэст рассказал о новом разладе с Ким Кардашьян: “Она хотела запереть меня дома”

30.11.22 / Мнение: Одиночество и Митина любовь

03.05.22 / Посол Украины пригрозил ФРГ бомбардировками Берлина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика