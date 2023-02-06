МИД раскрыл подробности визита Лаврова в Ирак

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится с президентом и премьер-министром Ирака Абдельлатифом Рашидом и Мухаммедом Судани, проведет переговоры с министром иностранных дел страны Фуадом Хусейном, сообщил МИД России.

В сообщении на сайте МИД приводятся подробности визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Ирак. Сообщается, что в Багдаде Лаврова примет президент республики Ирак Абдельлатиф Рашид, премьер-министр Мухаммед Судани и председатель совета представителей (парламента) Мухаммед Хальбуси. Глава МИД РФ проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

Как уточнили в министерстве, в ходе переговоров должное внимание будет уделено рассмотрению перспектив развития обстановки в самом Ираке, прежде всего, в контексте формирования нового коалиционного правительства страны. С российской стороны будет выражена поддержка усилиям правительства Ирака по обеспечению стабильности и безопасности в стране.

В ведомстве заявили, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с руководством Ирака обсудит активизацию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также перспективы наращивания делового партнерства в топливно-энергетической сфере, продвижение взаимовыгодного сотрудничества в таких секторах, как промышленность и сельское хозяйство.

Также в российском МИДе отметили, что в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада Ирак занимает взвешенную и сбалансированную позицию по СВО на Украине.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Ирак.

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