Президент Турции Эрдоган пообещал быстрый ответ на закрытие консульств западных стран в Стамбуле

Послам стран, закрывшим консульства в Стамбуле, были предъявлены ультиматум о прекращении подобных действий, правительство Турции 6 февраля примет решение об ответных мерах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как информирует турецкое СМИ ТRТ, Эрдоган заявил, что министр иностранных дел ранее предъявил ультиматум послам всех странам, закрывшим консульства в Стамбуле: или они прекратят так действовать, или цена будет высокой. По словам президента Турции будут приняты все необходимые решения в понедельник, на заседании кабмина.

Ранее лидер турецких националистов назвал «позором» закрытие консульств в Стамбуле.

До этого генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей. Посольство США предупредило находящихся в Турции американцев об опасности терактов в центре Стамбула. МИД Швеции также призывал соотечественников быть осторожнее в Турции.

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