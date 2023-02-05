Глава фракции «Слуга народа» Арахамия заявил, что минобороны Украины возглавит руководитель ГУР Буданов

Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Арахамия написал в своем Telegram-канале, что Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, а Кирилл Буданов возглавит министерство обороны, что «абсолютно логично для военного времени», передает ТАСС.

Новым министром внутренних дел будет назначен исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко, а и.о. главы СБУ Василий Малюк станет главой Службы безопасности Украины. Арахамия отметил, что обстоятельства и война требует кадрового усиления, которое будет происходить и в будущем.

В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, и предположил, что он возглавит министерство юстиции.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов к своей возможной отставке, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение.

Напомним, что в Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях.

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