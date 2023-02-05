 

Мнение: Хвича, который не был звездой

05.02.2023, 23:23, Разное
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Про Хвичу Кварацхелию уже вот такие восторженные видео делают, как о каком-то Месси. Впрочем, почему Месси? Хвича играет в Наполи, и потому его уже впрямую называют там “новым Марадоной”.

А ведь Кварацхелия перешел в чемпионат Италии из России. Из казанского “Рубина”. А до этого был в “Локомотиве” (Москва) – правда, оттуда его выставили вроде как “за бесперспективность”. В “Рубине” у него дела шли лучше – но, что характерно, в России он “звездой” так и не считался. В Казани – может быть, да; но в масштабах России – нет.

В “Наполи” он перешел прошлым летом – и уже за полгода стал звездой чемпионата Италии, а значит – и мирового футбола. Откуда следует уже много раз подтверждавшийся вывод: в России таланты не то что не расцветают – здесь всё еще хуже: Россия таланты ГЛУШИТ. Это реально какое-то гиблое место, “оставь надежду всяк сюда входящий”. Поразительно.

Помню, еще в Спартаке был какой-то аргентинец, забыл фамилию – его выписали из молодежной сборной Аргентины как едва ли не самого многообещающего молодого игрока того поколения. Но в Спартаке он, как принято говорить, “авансов не оправдал”, играл ни шатко ни валко, через пару лет стали уже говорить (у нас) о его “бездарности”, что “у него нет таланта бомбардира”, “ошиблись” и т.д. И потом, как вроде совсем “отработанный материал”, продали куда-то во Францию. Я потом проследил – а он потом, оказывается, несколько лет подряд (!) был лучшим бомбардиром чемпионата Франции и одним из лучших в Европе, чуть ли не “Золотую бутсу” однажды урвал!

Не знаю – реально, что ли, что-то у нас в воздухе?

С одной стороны – жалко терять, с другой – хорошо, что Хвича отсюда вырвался.

Впрочем, Рубин может попытаться Хвичу купить обратно: у него сейчас трасферная стоимость – 60 млн. евро.

Но вообще – кто из российских болельщиков мысленно иной раз, “после литры выпитой”, не задавался вопросом типа “а что бы было, если бы в России вдруг как-нибудь случайно появился бы в чемпионате новый Марадона?” Казус с Хвичей дает ответ: новый Марадона в РФ вылетел бы с какой-нибудь провинциальной командой в первую лигу, его б все пинали “за недостаточную командную игру”, и он бы окончательно захандрил и спился.

Впрочем, когда здесь русский Марадона действительно появился (еще до самого Марадоны в мире) – его, как известно, засадили в колонию на 12 лет, и он 5 лет валил лес. Так что Хвича еще дешево отделался.

Источник: Размышления вольного социолога


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