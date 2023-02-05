 

Весенний стритстайл-2023: самые свежие новинки пальто и курток для нового теплого сезона

05.02.2023, 22:35, Разное
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Близится новый теплый сезон. Похоже, самое время обратить внимание на свежие тренды, которые позволят вам соответствовать моде. Дизайнеры не перестают удивлять.

На предстоящую весну они предлагают пальто и куртки невероятных фасонов, которые, похоже, просто призваны сделать всех модными.

Пальто шоколадно-коричневого цвета

Возможно, сложный малиново-красный оттенок станет цветом года. Но, если вы хотите подобрать что-то более сдержанное, можно обратить внимание на шоколадно-коричневые оттенки. Поначалу этот тренд может показаться немного старомодным, но, если к нему присмотреться, он раскроется как элегантный и очень женственный.

Если использовать базовые вещи бежевого, белого и черного цветов, сочетая их с золотыми аксессуарами, можно создать идеальный повседневный комплект одежды. Для более свободного образа можно использовать коричневое пальто с белой спортивной обувью и джинсами.

Сочетать коричневое пальто можно с горчичными и белыми цветами. Вы можете создавать и довольно привлекательную гамму переходящих тонов. Выбирая между контрастирующими вариантами, вы можете остановить свой выбор на розовом, зеленым, желтом и синем цветах. Если пальто более темное, контрастирующие оттенки должны быть более светлыми, и наоборот.

Искусственного меха никогда не бывает много

Если вам надоела зимняя серость, самое время надеть что-то более яркое, выбрав шубу из искусственного меха. Этот предмет одежды готовится стать настоящим трендом в новом сезоне. Шубка может быть представлена яркими или нейтральными цветами. Обратите внимание на новые вариации классических цветов, например на бледно-шалфейно-зеленый. Впрочем, довольно актуальным будет и фиолетовый цвет. Все, что вам будет нужно для того, чтобы дополнить образ, – подходящая шляпа.

Шубу можно сочетать не только с юбкой, а также джинсами, но даже со спортивным костюмом. Эта верхняя одежда – просто лидер демократичности. Если вы хотите выглядеть по-настоящему круто в искусственной шубе, выбирайте белый цвет. Впрочем, другие светлые оттенки тоже будут смотреться выигрышно. Надев такую шубку, вы всегда будете в центре внимания, особенно на улицах, где все сливаются в единую темную массу. Не стоит опасаться того, что белая шуба из искусственного меха будет излишне маркой, ведь современные материалы можно почистить даже в домашних условиях.

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Кожаный тренчкот

На модных показах сегодня демонстрируют черные тренчкоты из искусственной кожи, которые выглядят женственными и такими привлекательными. Верхнюю одежду такого типа можно сочетать с кроссовками или обувью на каблуке. Дополните тренчкот мини-юбкой или джинсами, чтобы разнообразить комплекты.

Тренчкот – это вообще один из главных элементов гардероба. Он не выходит из моды и является базовой вещью. Лучше всего на весну подобрать плащ из водонепроницаемой ткани, тогда в дождь вы будете чувствовать себя максимально комфортно, а почистить одежду можно будет просто влажной ветошью. Если вы впервые берете тренчкот, можно начать с классических нюдовых оттенков. Бежевый плащ, по мнению некоторых дизайнеров, может остаться бессмертным трендом.

Максимальная длина

Если вы любите макси, самое время надеть жакет или пальто максимальной длины. У такой верхней одежды есть одно главное преимущество – в ней очень тепло и комфортно. Длинное пальто может быть бежевого или других пастельных оттенков.

Бомберы всегда в моде

Бомберы смотрятся модно, кроме того, еще и подходят почти для любого случая. В этом году они возвращаются обновленными. Основной акцент дизайнеры делают на цвет и материалы. На ваш выбор представляется классический черный цвет в сочетании со стеганой текстурой. Вы можете выбрать бомбер оверсайз, в котором вам всегда будет уютно.


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