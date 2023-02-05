Весенний стритстайл-2023: самые свежие новинки пальто и курток для нового теплого сезона

Близится новый теплый сезон. Похоже, самое время обратить внимание на свежие тренды, которые позволят вам соответствовать моде. Дизайнеры не перестают удивлять.

На предстоящую весну они предлагают пальто и куртки невероятных фасонов, которые, похоже, просто призваны сделать всех модными.

Пальто шоколадно-коричневого цвета

Возможно, сложный малиново-красный оттенок станет цветом года. Но, если вы хотите подобрать что-то более сдержанное, можно обратить внимание на шоколадно-коричневые оттенки. Поначалу этот тренд может показаться немного старомодным, но, если к нему присмотреться, он раскроется как элегантный и очень женственный.

Если использовать базовые вещи бежевого, белого и черного цветов, сочетая их с золотыми аксессуарами, можно создать идеальный повседневный комплект одежды. Для более свободного образа можно использовать коричневое пальто с белой спортивной обувью и джинсами.

Сочетать коричневое пальто можно с горчичными и белыми цветами. Вы можете создавать и довольно привлекательную гамму переходящих тонов. Выбирая между контрастирующими вариантами, вы можете остановить свой выбор на розовом, зеленым, желтом и синем цветах. Если пальто более темное, контрастирующие оттенки должны быть более светлыми, и наоборот.

Искусственного меха никогда не бывает много

Если вам надоела зимняя серость, самое время надеть что-то более яркое, выбрав шубу из искусственного меха. Этот предмет одежды готовится стать настоящим трендом в новом сезоне. Шубка может быть представлена яркими или нейтральными цветами. Обратите внимание на новые вариации классических цветов, например на бледно-шалфейно-зеленый. Впрочем, довольно актуальным будет и фиолетовый цвет. Все, что вам будет нужно для того, чтобы дополнить образ, – подходящая шляпа.

Шубу можно сочетать не только с юбкой, а также джинсами, но даже со спортивным костюмом. Эта верхняя одежда – просто лидер демократичности. Если вы хотите выглядеть по-настоящему круто в искусственной шубе, выбирайте белый цвет. Впрочем, другие светлые оттенки тоже будут смотреться выигрышно. Надев такую шубку, вы всегда будете в центре внимания, особенно на улицах, где все сливаются в единую темную массу. Не стоит опасаться того, что белая шуба из искусственного меха будет излишне маркой, ведь современные материалы можно почистить даже в домашних условиях.

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Кожаный тренчкот

На модных показах сегодня демонстрируют черные тренчкоты из искусственной кожи, которые выглядят женственными и такими привлекательными. Верхнюю одежду такого типа можно сочетать с кроссовками или обувью на каблуке. Дополните тренчкот мини-юбкой или джинсами, чтобы разнообразить комплекты.

Тренчкот – это вообще один из главных элементов гардероба. Он не выходит из моды и является базовой вещью. Лучше всего на весну подобрать плащ из водонепроницаемой ткани, тогда в дождь вы будете чувствовать себя максимально комфортно, а почистить одежду можно будет просто влажной ветошью. Если вы впервые берете тренчкот, можно начать с классических нюдовых оттенков. Бежевый плащ, по мнению некоторых дизайнеров, может остаться бессмертным трендом.

Максимальная длина

Если вы любите макси, самое время надеть жакет или пальто максимальной длины. У такой верхней одежды есть одно главное преимущество – в ней очень тепло и комфортно. Длинное пальто может быть бежевого или других пастельных оттенков.

Бомберы всегда в моде

Бомберы смотрятся модно, кроме того, еще и подходят почти для любого случая. В этом году они возвращаются обновленными. Основной акцент дизайнеры делают на цвет и материалы. На ваш выбор представляется классический черный цвет в сочетании со стеганой текстурой. Вы можете выбрать бомбер оверсайз, в котором вам всегда будет уютно.