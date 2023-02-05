Мнение: Почему альтруисты часто бывают халявщиками

На днях меня упрекнули в комментариях — ну, не меня лично, а всех, кому комфортнее жить при капитализме. То есть тех, кто не стесняется спрашивать «сколько мне за это заплатят» вместо того, чтобы думать в первую очередь о других. По мнению неокомми, думать о себе стыдно — надо думать о стране и о своих товарищах, не быть эгоистом.

Житейский опыт показывает, что с такими альтруистами лучше никаких дел не иметь.

Представьте, к примеру, двор обычной многоэтажки. Капиталистический подход, к которому мы постепенно движемся — есть дворник, есть управдом, они получают зарплату. Жильцы могут проявлять инициативу, но в жёстких рамках: к примеру, сажать цветы определённых сортов на заранее согласованном месте. Управдом и дворник работают ради хорошей зарплаты, а не по велению души, всё чисто и аккуратно.

Теперь спланируем двор по принципам альтруизма, чтобы каждый там старался не ради денег, а ради других.

Тётя Клуша будет отвечать за красоту: делать лебедей из старых автомобильных покрышек. Её муж 40 лет назад работал маляром в армии, так что он покрасит лебедей в яркие и красивые цвета.

Дядю Карабаса природа одарила громким голосом, а за время, проведённое в тюрьмах, он выучил много душевных песен. Дядя Карабас будет по вечерам петь для всего дома: иногда один, но чаще с друзьями, которые охотно помогут ему создать атмосферу праздника во дворе.

Бабушка Альц добавит доброты — окрестные собачки, получая еду из её рук, станут для детей отличными товарищами по играм.

Остальные жильцы, которым работа не позволит внести много в общий котёл, помогут посильным для себя способом — оплачивая краску для тёти Клуши, вино для дяди Карабаса и говяжьи косточки для бабушки Альц. Если кто-то откажется платить, то мы назовём его эгоистом, думающим только о себе.

Полагаю, вы бы не хотели жить в таком альтруистичном дворе — хотя, возможно, вам и приходится в нём жить сейчас, так как 75 лет социализма даром для нашего общества не прошли. Как видите, главная проблема воинствующего альтруизма в том, что он не позволяет справедливо оценивать работу. По совести, работу тёти Клуши следовало бы оценить в 15 суток ареста. Однако сама она убеждена, что достойна хорошей награды, — может быть, даже денежной, — ибо потратила на возню с покрышками много времени и сил.

При капитализме работу оценивают заказчики. Сделал хорошую шаверму, народ оценил её вкус рублём, оплатил твой труд. Сделал плохую шаверму, народу не понравилось, ты сидишь без денег, так как клиентов слишком мало. При социализме работу оценивают социалисты. Сделал невкусные котлеты? Да и наплевать, так как зарплату тебе назначают люди, которые питаются в совершенно других местах.

Таким образом социализм — это тот же капитализм, но только без справедливых оценок. И если в капиталистическом классе пятёрку получает тот, кто правильно решит на контрольной все задачи, то в социалистическом классе пятёрки раздают за дружбу с учителем и «работу на уроке»: даже тем, кто свои задачи не решил.

Отсюда и идут требования «не быть эгоистом», «думать о товарищах». Идея в том, чтобы половить рыбку в мутной воде. Вместо конкретного договора, когда Вася кладёт кирпичную стену, а заказчик платит ему 30 тысяч рублей, начинаются запутанные жульнические схемы. Вася бесплатно кладёт кирпичи, Петя бесплатно штукатурит, Маша бесплатно клеит обои. А потом Иосиф бесплатно решает, кому подарит построенный сообща дом.

Неокомми предлагают: давай будем альтруистами, ты бесплатно поработаешь на меня, а я взамен бесплатно поработаю на тебя. Надёжная схема — целуем друг дружку, а деньги в кружку.

Капиталист возражает: раз уж ты всё равно готов работать, то пусть каждый работает на себя и получает справедливую оплату — по количеству положенных кирпичей. От перемены слагаемых денег в общем котле меньше не станет, зато капиталист будет уверен, что коммунист его не нажучит.

Нет, говорит неокомми, считать, кто сколько сделал — мещанская мелочность, надо быть альтруистами. Давай рвать горб, совершать трудовые подвиги, возьмёмся за руки и Марсельезу споём. Но только альтруистично — в кассе ты будешь получать зарплату за меня, а я за тебя. Так как получать деньги за свой собственный труд — это эгоизм, а быть эгоистом стыдно, не этому нас Павка Корчагин учил.