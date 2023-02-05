 

В офисе Зеленского пообещали продолжить отставки чиновников

05.02.2023, 22:11, Новости дня
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На Украине продолжатся отставки чиновников, сообщил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, люди, которые занимают должности, должны быть прозрачны, а не только эффективными и профессиональными. «Эти процессы продолжаться, никто не сможет находиться в привилегированном состоянии», – сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост, он возглавит министерство юстиции.

Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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