 

Экс-советник Пентагона: Залужный тайно сообщил США о потере 257 тыс.человек ВСУ

05.02.2023, 22:11, Новости дня
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек, сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Запись интервью офицера опубликована в блоге на YouTube. Макрегор рассказал о визите главкома ВСУ Залужного в США, где он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и с генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Полковник, ссылаясь на данные источников, заявил, что Залужный сообщил им, что Украина с начала конфликта потеряла 257 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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