Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 компаний атомной отрасли России

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, в список попал Росатом и его дочерние подразделения.

В своем видеообращении в Telegram-канале Зеленский сообщил, что введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. Он предупредил, что это не последнее решение. Согласно указу Зеленского, под санкции попали 200 российских компаний, в том числе Росатом, передает РИА «Новости».

Также санкции сроком на 50 лет введены в отношении «Атомкапитал», «Институт реакторных материалов», «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», акционерное общество «Русский сверхпроводник».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям Запада, при этом скорость введения новых замедлилась.

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