Шаман на снег поколдовал, чтоб бык по трассе гарцевал

Дожили! Привлечь в Роза Хутор шамана, чтобы повалил снег, — до этого надо было додуматься! Однако ж обращаться к потусторонним силам бывает весьма чревато. Чем? В первую очередь путаницей.

Недаром считается, что загадывать желания и произносит заклинания надо с умом. То бишь четко конкретизируя цель, а не абстрактно, типа «пусть снег пойдет!» Откуда горным духам Кавказа знать, какого числа исполнять заказ?

Вот и обряд сибирского шамана не подействовал, когда в Красной Поляне особенно ждали результата, потому что бесснежные склоны горнолыжных трасс провалили зимний туристический сезон. Никакие другие мероприятия, придуманные горнолыжными курортами для туристов, исправить положение были не в силах. Спасти его мог лишь большой снегопад…

Только шаман поколотил в бубен, помахал хвостами каких-то зверей, как горный воздух прогрелся до +13. Какой там снег! Духи продемонстрировали полное непонимание запроса, поскольку такая температура — вообще исторический максимум для этих чисел.

Правда через неделю духи Кавказа опомнились. Снег в горах повалил, да так, что объявили штормовое предупреждение. Понятно, сезон это не спасло. Отели с бешеными ценами, далеко не все работающие трассы, а на открытых — толпы желающих размять застоявшиеся конечности на лыжах или сноубордах.

Информация об этом разлетелась по интернету, и народ, пытавшийся заняться в Сочи импортозамещением альпийских горных курортов, начал разъезжаться. И тут случился небывалый в этих местах аттракцион: на трассу примчался… черный бык! То ли посланник тех самых духов, то ли просто спортсмен-любитель. Молодой, резвый, любопытный и, к счастью, практически не агрессивный.

Парнокопытное животное слегка боднуло трех лыжников, повредило несколько сноубордов, но серьезных увечий никому не нанесло. Видно, рогатый экстремал решил покорить снежные трассы и попутно создать проблемы спасателям. Пока те пытались оградить от него людей и отловить нарушителя, бык, утомившийся с непривычки улегся в сугроб на отдых.

Ролики с быком, бегающим по трассе, вызвали ажиотаж у зрителей. Большинство было в восторге от «черного быка на Красной Поляне», дескать нормальный, адекватный, веселый — играть любит. Один комментатор предположил, что порода не мясная, а какая-то спортивная, как для корриды. Другой предсказал, что логотип Розы Хутора могут сделать с быком. Третий интересовался, кто хозяин и что было бы, если выпустить на склон с десяток бычков. Лишь одну женщину удивила реакция людей:

«На них бежит полтонны рогов, мышц и мяса, а им пофиг и даже весело. Повезло, что бык молодой и глупый, старый и злой отжал бы сноуборды, а весельчаков загнал бы за Кавказские горы. Как говорится, любители острых ощущений, добро пожаловать на фешенебельные курорты России! Ах, да, говорят, туда еще медведи захаживают!»

Источник информации: 161.ru

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