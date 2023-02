В США нет единства по поводу важности афроамериканской истории

Многие американцы считают, что афроамериканской истории уделяют слишком много внимания в рамках общей истории США, пишет The Washington Times, ссылаясь на результаты недавнего опроса. Некоторые эксперты отмечают, что изолированное изучение афроамериканской истории создаёт водораздел внутри американского общества и может быть использовано против белых.



AP

Большинство совершеннолетних граждан США считают, что «месяц афроамериканской истории» является частью истории США, однако многие расходятся во мнении о том, получает ли этот аспект слишком много или же слишком мало внимания, пишет The Washington Times, ссылаясь на результаты недавнего опроса, проведённого организацией More in common.

71% респондентов заявили о том, что месяц афроамериканской истории является важным предметом для изучения. При этом 41% опрошенных считают, что ему уделяется слишком много внимания, а 46% заявили, что истории меньшинств уделяется больше времени, чем истории общей американской идентичности.

Как отмечает The Washington Times, опрос показал значительные различия среди сторонников демократов и республиканцев: 91% сторонников демократов считают важным выделение истории афроамериканского населения: того же мнения придерживаются лишь 45% сторонников Республиканской партии. По словам историка Дэвида Сильвермана, некоторые республиканцы рассматривают изучение расовой истории США как атаку на белое население страны. При этом эксперт Донна Джексон считает, что сторонники Республиканской партии имеют основания считать, что история афроамериканского населения зачастую используется против них, создавая образ «виноватого класса угнетателей».

«Изолированная концентрация на истории одной общности легко может быть использована как оружие и средство разделения школьных классов на враждующие группировки обиженных жертв и угнетателей, что сильно отвлекает от необходимых базовых знаний», — приводит издание слова Шери Фью, президента объединения американских родителей, вовлечённых в образование.

Согласно данным опроса, лишь 49% американцев уверены в своих знаниях афроамериканской истории. В качестве основных источников информации респонденты, как правило, называют телевидение и кино.