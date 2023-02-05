Совсем незаметно: 10 способов скрыть животик или выпирающие складки на боках

Многие женщины считают выпирающий животик главным недостатком фигуры. И тогда на первый план выходит желание скрыть лишние округлости. Что ж, если вас это действительно расстраивает, есть несколько простых способов зрительно спрятать животик, сделать его меньше. Стоит лишь подобрать удачный фасон одежды.

Хороший бюстгальтер может помочь

Неподходящий бюстгальтер может сделать вашу фигуру непропорциональной. Носите бюстик, в котором грудь будет высоко сидеть и выглядеть упругой, тогда талия и живот будут выглядеть сравнительно меньше. Но следите, чтобы бюстгальтер был подобран правильно, нигде не сдавливал и не натирал.

Носите темную и однотонную одежду

Темные цвета без рисунка создают визуальную иллюзию стройности. Так что надевайте что-то однотонное и темное. Если вы хотите носить принты, выбирайте их темного цвета. При желании надеть что-то в светлых тонах используйте однотонные (без принтов и рисунков) вещи.

Драпировка — ваш главный друг

Если вы носите одежду, обтягивающую талию, живот выпячивается и кажется больше, чем он есть на самом деле. Избегайте этого. Носите одежду с драпировкой, как бы «скользящую» по животу. Но пусть она не будет слишком свободной, чтобы на вас это не выглядело как мешок.

Драпированная одежда — это стильно и красиво, но только если она по размеру. Вы узнаете, узок ли ваш топ, если планка с пуговицами возле живота зияет каждый раз, когда вы дышите. Это обычная проблема для людей с большим животом. Выбирайте вещи по обхвату груди и обхвату бедер. Убедитесь, что одежда, которую вы носите, имеет достаточную свободу по линии талии.

Носите одежду с вертикальными линиями

Вертикальные линии стройнят, но это не значит носить только вещи в полоску. Есть такое понятие, как дизайнерские линии — разрезы, вытачки и т. д. Таковой является длинная планка по спине сзади. Длинный открытый жакет или кардиган также может создать длинную вертикальную линию дизайна, которая скроет большой живот.

Носите топы до бедер или более длинные

Укороченный топ зрительно «обрезает» область живота, особенно если его носить с легинсами или обтягивающими джинсами. В эту категорию входят топы со средним вырезом, а также милые короткие открытые жакеты. Правда, если их надеть поверх свободных туник до бедер, они будут выглядеть не так уж плохо.

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Никаких украшений в области живота!

Тот же принцип, указанный выше, применим к отделке, вышивке и другим украшениям. Не стоит делать акцент на области живота украшениями, рисунками или карманами. Такой же негативный эффект могут иметь широкие или привлекающие внимание ремни, застегивающиеся на талии. Крупным принтам в области живота тоже скажите «нет».

Привлеките внимание к части тела, которая вам нравится

Это могут быть ваши стройные руки, длинные тонкие ноги, красивое декольте. Добавьте украшения в то место, на которое вы хотите обратить внимание. Если у вас длинные ноги — носите юбки или обтягивающие легинсы с красивыми цветочными рисунками.

Если у вас стройные руки — носите одежду без рукавов, чтобы привлечь внимание к ним. Рукава могут быть пышными с клетчатым принтом. Объемные рукава могут отвлечь внимание от живота.

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Выбирайте вещи с завышенной линией талии

Брюки с завышенной талией и завышенная линия талии для платьев — и то и другое работает. Платье с высокой талией в стиле ампир или платье с запахом, которое обтягивает линию талии намного выше, может в какой-то степени скрыть живот. Вещь должна быть узкой (силуэтной) и из драпированной ткани.

Темные платья в стиле ампир с длинными рукавами могут как-то уменьшить большой живот. Носите платье с резинкой на талии или поясом на узкой части туловища, но не прямо на животе. Но этот стиль может вам не подойти, если у вас также большая линия бюста. Это может визуально увеличить живот.

Топ с баской и расклешенной линией живота — тоже неплохой вариант. Но слишком много сборок или рюшей, начинающихся на линии талии и заканчивающихся на животе, могут сделать живот более заметным. Старайтесь соблюдать баланс.

Тщательно выбирайте ткань

Никаких особо толстых и тяжелых тканей в качестве верхней одежды, особенно в области живота. Толстые ткани могут сделать человека больше, чем он есть на самом деле. Обтягивающая одежда тоже вредна — тонкий трикотаж облегает, поэтому избегайте его или используйте под куртками. Носите прочную эластичную удобную нижнюю одежду.

Твердые, но эластичные легинсы, которые будут удерживать весь живот, не будучи слишком узкими или неудобными, как жесткие джинсы, — хороший выбор в качестве нижнего белья. Лучше, чтобы они были натуральными, дышащими для большего удобства.

Используйте корсет

Современные формирователи талии не имеют ничего общего с твердыми и неудобными корсетами прошлого. Сегодня в продаже есть разглаживающие формирующие трусы, моделирующие колготки, боди — все они имеют одну и ту же функцию. Все они предназначены для того, чтобы сгладить ваш живот и очертить талию, чтобы выглядеть стройной под одеждой.

Могут ли все эти советы убрать жир с живота? Разумеется, нет. Но они могут польстить вашей фигуре и сделать живот менее заметным. Главное, помнить, что размер не имеет значения на пути к счастью, важны лишь ваше отношение и любовь к себе. Остальное — это лишь уловки, которые вы можете попробовать, если действительно обеспокоены и эти мысли мешают вашему счастью.