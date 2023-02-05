Мнение: Китайский шар

Американские телеканалы развлекли зрителей репортажами о работе истребителей ВВС США, сбивших шар, запущенный Китаем.

Шар размером в половину футбольного поля, по утверждению Китая – не шпионский, что это аппарат «сугубо гражданского назначения, используемый для исследовательских, в основном, метеорологических целей, сбившийся с запланированного курса под действием сильных ветров».

То есть Китай не планировал направлять шар в небо над США. В США шар занесли шальные ветры.

А если бы ветры дули в сторону России? И шар занесло бы в нашу страну? Российские ВВС сбили бы шар еще над рекой Амур или над Байкалом? Или самолеты сопроводили бы шар до Украины или Прибалтики? И помахали бы на прощанье крыльями?

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