 

Мнение: Китайский шар

05.02.2023, 21:10, Разное
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Американские телеканалы развлекли зрителей репортажами о работе истребителей ВВС США, сбивших шар, запущенный Китаем.

Шар размером в половину футбольного поля, по утверждению Китая – не шпионский, что это аппарат «сугубо гражданского назначения, используемый для исследовательских, в основном, метеорологических целей, сбившийся с запланированного курса под действием сильных ветров».

То есть Китай не планировал направлять шар в небо над США. В США шар занесли шальные ветры.

А если бы ветры дули в сторону России? И шар занесло бы в нашу страну? Российские ВВС сбили бы шар еще над рекой Амур или над Байкалом? Или самолеты сопроводили бы шар до Украины или Прибалтики? И помахали бы на прощанье крыльями?

Источник: Ирек Муртазин


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