 

Польша анонсировала строительство заграждения на границе с Калининградской областью

05.02.2023, 20:50, Новости дня
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Польша приступит к строительству электронного заграждения на границе с Калининградской областью РФ в мае, сообщила официальный представитель пограничной стражи республики Анна Михальская.

По словам Михальской, электронная система на участке с Калининградской областью будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы, информирует РИА «Новости». Подрядчик находится в процессе подготовки проекта, который будет передан пограничникам.

Она пояснила, что заграждение представляет собой систему датчиков и камер, благодаря которой можно круглосуточно контролировать границу, независимо от погодных условий.

В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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