Польша анонсировала строительство заграждения на границе с Калининградской областью
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Польша приступит к строительству электронного заграждения на границе с Калининградской областью РФ в мае, сообщила официальный представитель пограничной стражи республики Анна Михальская.
По словам Михальской, электронная система на участке с Калининградской областью будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы, информирует РИА «Новости». Подрядчик находится в процессе подготовки проекта, который будет передан пограничникам.
Она пояснила, что заграждение представляет собой систему датчиков и камер, благодаря которой можно круглосуточно контролировать границу, независимо от погодных условий.
В настоящее время польские военные оборудуют границу с Калининградской областью заграждением из колючей проволоки.
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