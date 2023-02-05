 

Путин и Лукашенко договорились о новой встрече

05.02.2023, 20:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о встречи, дата будет определена в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в воскресенье, в ходе которого они обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества, говорится на сайте Белорусского лидера.

«Основное, о чем договорились главы государств, – определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – говорится в сообщении.

Ранее Путин и Лукашенко во время двусторонней встречи в Русском музее в Санкт-Петербурге рассказали о ежедневных поводах для контактов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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