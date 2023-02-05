Лавров прибыл с визитом в Ирак

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Ирак, где он, как ожидается, проведет переговоры с главой МИД страны Фуадом Хусейном.

Также у Лаврова запланированы переговоры с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдуллатыфом Рашидом, спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури Аль-Малики, передает РИА «Новости».

Предыдущий визит Лаврова в Ирак состоялся в октябре 2019 года, тогда он посетил с визитом Багдад и Эрбиль.

После Ирана Лаврова отправится с визитом в Мали, Мавританию и Судан.

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