 

Лавров прибыл с визитом в Ирак

05.02.2023, 20:50, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Ирак, где он, как ожидается, проведет переговоры с главой МИД страны Фуадом Хусейном.

Также у Лаврова запланированы переговоры с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдуллатыфом Рашидом, спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури Аль-Малики, передает РИА «Новости».

Предыдущий визит Лаврова в Ирак состоялся в октябре 2019 года, тогда он посетил с визитом Багдад и Эрбиль.

После Ирана Лаврова отправится с визитом в Мали, Мавританию и Судан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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