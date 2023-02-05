Мнение: Зависть!

Из комментов к посту о Хвиче-футболисте – похоже, там внезапно родилась истина. Один комментатор гневно написал, среди прочего:

“Кавенаги привезли в Спартак с зарплатой в несколько раз больше, чем у остальных игроков, чем сразу настроили их против него”

Тут замечательно, что человек написал это буквально “как нечто само собой разумеющееся”. Типа – а как иначе? Привезли какого-то хлыща из Южной Америки, а он что, самый умный, что ли?! Нешто это справедливо, чтоб хлыщ больше денег получал? Да ЗА ЧТО?? А пацаны что – хуже, штоле?! Ах он гнида… Ну ладно, падла – побегаешь ты без мяча. Паса, тварь, не дождешься от пацанов!

Думаю, устами безвестного комментатора сие проговорило само российское Коллективное Бессознательное – что придает высказыванию особую ценность. И ведь – да! В этом всё дело!

В этом изначально и вовеки веков заключается у нас корень проблемы. Имя ей – ЗАВИСТЬ. Как нас ни убеждают, что “главное – это общекомандный успех”, что “это нехорошо – считать деньги в чужих карманах” – но всё это мимо, НУТРО требует другого. Даже в футболе! Видимо, в отечественных командах зависть настолько мощная, что она просто не дает ярким игрокам проявлять себя. Это трактуется как “высовываться”. А высовываться не надо, это нескромно.

Скромным надо быть.