 

Рак яичка, опухоль в матке, врожденное уродство: кому из звезд удалили органы

05.02.2023, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Существует немало болезней, избавиться от которых можно лишь удалением того или иного органа. Так, певец Шура лишился мужского органа из-за рака. Врачам пришлось отрезать артисту яичко.

Владимир Пресняков-старший тоже знает, каково услышать диагноз “онкология”. Из-за злокачественной опухоли, которую, к счастью, выявили на ранней стадии, музыкант лишился почки. По его словам, операция длилась очень долго. О болезни до самого последнего момента не знала супруга музыканта Елена Преснякова.

Несколько лет назад телеведущая и журналистка Алена Водонаева, которая воспитывает 10-летнего сына Богдана от первого брака, призналась, что больше не может иметь детей. Дело в том, что из-за неудачных беременностей звезде удалили маточные трубы.

Примерно в то же время, когда Алена Водонаева раскрыла свою тайну, народ узнал, что Розе Сябитовой удалили матку. Операция потребовалась из-за доброкачественной опухоли. Правда, удаление органа можно было бы избежать, если бы телесваха, как она сама однажды сказала, чаще посещала гинеколога.

В прошлом году Иосиф Пригожин признался, что еще в 2008-м лишился желчного пузыря. Все из-за бессолевой диеты, которая привела к образованию камня. “Он застрял и все”, – рассказывал продюсер. С тех пор его супруга Валерия следит за тем, что он ест или не ест.

Мало кто знает, что певица Марина Абросимова, известная в шоу-бизнесе как МакSим, родилась с шестым пальцем. Этот орган ей удалили еще в детстве. Певица почти не помнит о таком уродстве. Единственное свидетельство того, что у
МакSим когда-то был шестой палец, – это маленький шрам на руке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01.22 / Звездная вещь: где найти “русский” свитер, как у Натальи Водяновой

14.08.22 / Первого бросила в молодости, а второго родила в 41: какими стали сыновья Алены Свиридовой

05.10.20 / Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон снялись в забавном видео с участием натуралиста Дэвида Аттенборо

15.09.20 / Предварительное заявление по итогам общественного наблюдения в триединый день голосования

30.01.22 / Мнение: Канадские траки давят Трюдо

13.12.21 / Пенсионер из Магадана победил на чемпионате мира по рисованию ершиком в унитазе

05.01.22 / Джордж Сорос наградил 20 казахов медалью “За взятие Алматы”

08.02.22 / “Сейчас пытаются убить”: Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении

27.12.21 / «На самом деле — просто забыли»

10.12.22 / Twitter уличили в «теневом бане» консерваторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика