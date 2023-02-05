Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года

Насыщенная

неделя: полнолуние в воскресенье задало высокий темп, так что расслабиться не

получится! Нынешний февраль вообще плохо синхронизируется с темой отдыха – он

скорее про работу, амбиции, активное движение вперед. И вторая неделя месяца именно

такая.

Начнется

она с приятного и гармоничного аспекта между Меркурием и Нептуном. Их синергия

обещает принести хорошие новости, творческие успехи, приятную атмосферу, а

также подсказки интуиции, вещие сны и инсайты. Именно в этот день можно устроить

мозговой штурм или семейный совет и найти, наконец, выход из сложной ситуации.

В

середине недели гармонии станет меньше, а противоречий больше. Конфликт Марса с

Венерой и Луной затруднит общение и взаимопонимание. Но поддержка Венеры Ураном

придаст смекалки и фантазии: так вовремя сказанная шутка иногда гасит ссору.

10

февраля – самый серьезный день недели. Меркурий соединится с Плутоном, добавляя

веса всем событиям. Решения, принятые в этот день, будут действовать долго, а

все сделанное оставит след в жизни. Если хотите себе что-то пообещать, записать

свои планы – сделайте это.

Выходные

будут идеальными для культурного отдыха. Обязательно выходите в люди,

общайтесь, получайте новые впечатления в театрах, музеях, концертных залах, на

городских мероприятиях, встречах с друзьями. Покупки учебников, книг, новых

онлайн-курсов будут весьма удачными.

Овен

Юпитер

настроен решительно и смело, он подталкивает вас к судьбоносным решениям и

поступкам. Обдумывайте все хорошенько, но и подсказки интуиции учитывайте! Обратите

внимание на финансовую сферу: могут прийти предложения о работе, идеи для

бизнеса, новые способы решения ваших проблем.

Телец

Тельцам

пока рано рассчитывать на денежный успех, а вот на подвижки в карьере – вполне

можно. Во многом успех будет связан с вашей способностью ладить с людьми,

работать в команде, общаться, публично выступать. Будьте активны в соц.сетях,

вступайте в новые группы и чаты – вам сейчас нужен коллектив.

Близнецы

Вы

имеете неплохие шансы сменить работу на этой неделе или успешно начать учиться

чему-то новому. Многие Близнецы смогут успешно подать документы на получение

соц.пособий и других выплат от государства. Не стесняйтесь отстаивать свои

финансовые права, если не вы, то кто же это сделает?

Рак

Учеба,

личная жизнь и отношения с друзьями будут волновать Раков. Большинство событий

будут крутиться вокруг этих тем. Венера в родственном знаке Рыбы поможет вам

чувствовать себя уверенно и опираться на свои сильные стороны и таланты.

Делайте, что наметили, не меняйте планы из-за чужого мнения.

Лев

Луна

в вашем знаке начнет неделю в контрах с Сатурном, охлаждая отношения и

провоцируя депрессивные мысли, но это настроение ненадолго. Ваша

работоспособность будет расти с каждым днем и достигнет пика в пятницу. Вы

сможете переделать множество дел и поставить точки над i там, где давно пора.

Дева

Луна

в вашем знаке побуждает к действиям, но мешает мыслить глобально. Есть риск

утонуть в мелочах, «не развидев» самого главного. Держите это в голове, когда

будете пытаться оценивать события недели. В пятницу постарайтесь подвести

итоги: что вы успели сделать с начала этого года, а что еще нет?

Весы

9

февраля Луна проследует в ваш знак, находясь в прекрасных отношениях с

Меркурием и Плутоном. Этот день можно использовать для окончания домашних дел,

которые зависли и постоянно откладываются. А с 11 числа можно приступать к

творческих проектам, составлять список покупок к весне.

Скорпион

День

Влюбленных еще не наступил, но Скорпионы почувствуют его приближение первыми!

Планеты занимают самые выгодные позиции для тех, кто желает наладить свои отношения

или устроить личную жизнь. Делайте предложения, знакомьтесь, стройте планы на

романтический праздник!

Стрелец

Вы

можете достичь серьезного прорыва в домашних и семейных проектах, причем без непривычных

решений не обойдется. Хорошая неделя для Стрельцов, которые думают о переезде,

покупке / продаже недвижимости, семейном бизнесе. Обращайте внимание на

необычные варианты.

Козерог

Меркурий,

соединившись в вашем знаке с Плутоном, сделает вас успешными на переговорах, в

личных беседах и переписках. Вы будете убедительны и красноречивы, поэтому

провести на этой неделе важную встречу или собеседование будет хорошей идеей.

Также у вас хватит сил на спорт и другую физическую активность.

Водолей

С

деньгами все неплохо, а с интеллектуальными задачами – еще лучше! Водолеи на

этой неделе смогут хорошо заработать и достичь существенных успехов в учебе. Вы

получите доступ к закрытой информации или купите платную подписку. Новые знания

вас впечатлят и помогут продвинуться вперед.

Рыбы

Венера

в вашем знаке на этой неделе вступает в содружество с непредсказуемым Ураном.

От этого влияния можно ожидать чего угодно, так что будьте готовы к сюрпризам

вроде приглашения на новую работу или свидание. Разумеется, успех будет

зависеть и от вас тоже – под лежачий камень вода не течет!