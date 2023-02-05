Жизнь Ларисы – Личное мнение
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Вот многие говорят, что Гузеевна — актриса одной роли. А я считаю, что человек она очень талантливый.
Ну, как — талантливый? Буквально парой фраз погрузила меня в странное состояние — то ли плакать захотелось, то ли смеяться. В общем, ком к горлу подкатил.
Фото: Соцсети
Всё началось с того, что Гузеевна совершенно верно заметила, что не обо всём нужно и можно говорить.
И после этой прекрасной мысли, с которой я совершенно солидарна, выдала.
Рассказала о близости с мужем.
«Как представишь: эпиляция, все сопутствующее, Боже мой. И думаешь: не сегодня. Давай в среду».
И вот тут я почему-то сразу представила Гузеевну на эпиляции. Лежит на кушетке, чтобы планово успеть до среды.
Нет, дело хорошее, правильное — и в 63 года нужно следить за собой. Но нам-то зачем об этом рассказывать?!
Зачем нам вообще знать о том, как протекает близость или почему Гузеевна отказала до среды мужу? О подготовке «эпиляция, все сопутствующее» — может, это у меня просто бурная фантазия, и оттого мне стало нехорошо?
«Я не ханжа ни разу, но считаю, что не все можно и не обо всем нужно», — говорит Гузеевна.
Лариса, так это как раз тот случай! Ну не надо было это рассказывать! Муж-жена, одеяло. Выключили свет. И всё — вываливать это зачем?
Ладно, давайте вернёмся к таланту Гузеевой — эмоции она всё-таки вызывает сильные. Пусть не в кино, но всё равно молодец, да?
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Источник: Лена Миро
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