NBC – нью-йоркские бандиты обчищают посетителей гей-баров с помощью технологии распознавания лиц

Полиция Нью-Йорка фиксирует случаи ограбления посетителей гей-баров с использованием технологии распознавания лиц, пишет NBC. Как передаёт телеканал, преступники ловят мужчин у выхода из заведений и лишают сознания, после чего используют их лица для доступа к телефонам и банковским счетам жертв. По словам журналистов, правоохранители советуют завсегдатаям подобных заведений отказаться от использования такого способа защиты данных.

Полиция сообщила, что преступники использовали систему распознавания лиц в нью-йоркском гей-баре для кражи нескольких тысяч долларов у посетителей. Правоохранители полагают, что технология была использована для получения доступа к телефонам и финансам жертв. С нами в студии репортёр издания NBC Out Мэтт Лавитес со своим эксклюзивным репортажем. Мэтт, вы разбирались в этой истории. Помогите нам понять, что именно там произошло, разъясните нам.

МЭТТ ЛАВИТЕС, репортёр NBC Out: Да, полиция Нью-Йорка подтвердила пять новых случаев ограблений этого типа. Три из них были совершены в отношении мужчин, посещавших популярный гей-бар Eagle в районе Челси на Манхеттене, а ещё два — возле обычного бара в Нижнем Ист-Сайде. По словам властей, преступники увязывались за посетителями бара по пути из заведения до их автомобиля, предлагая им наркотики или приглашения на афтерпати и другие вещи такого рода. Там жертв лишали сознания, а затем преступники использовали их обездвиженные лица, чтобы влезть в их телефоны и украсть деньги.

То есть полицейские считают, что есть связь между по крайней мере некоторыми из этих случаев… Ни одного задержания по этому делу ещё не было, но мы уже не впервые видим, как подобная техника используется в подобных местах для попыток воспользоваться беспомощностью людей.

МЭТТ ЛАВИТЕС: Это так. В частности, в прошлом году с такого рода ограблениями были связаны две смерти — Хулио Рамиреса и Джона Умбергера. Что интересно, полиция Нью-Йорка утверждает, что новые случаи не связаны с прошлогодними преступлениями. Это говорит о том, что этот метод и использование технологии распознавания лиц для взлома телефонов людей и кражи их средств применяются и копируются различными преступными группировками.

А полиция рассказывает людям что-нибудь о том, как защитить себя в таких заведениях?

МЭТТ ЛАВИТЕС: Да, власти советуют людям соблюдать правила поведения для ночной жизни, например, держаться вместе с компаньонами, сообщать друзьям, где вы находитесь в любое время, и всё в таком роде. Но кроме того, правоохранители говорят, что людям, бывающим в таких местах регулярно, не стоит использовать на телефоне технологию распознавания лиц, если они не хотят быть уязвимыми.

Понятно. Мэтт Лавитес, спасибо вам!

МЭТТ ЛАВИТЕС: Спасибо вам!

Дата выхода в эфир 04 февраля 2023 года.