Заслужили

Участникам спецоперации будут выдавать участки в депрессивных районах Крыма. Работы там нет, а кое-где — и воды.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что с 1 апреля жителям полуострова, участвующим в боевых действиях в Украине, будут бесплатно выдавать земельные участки. Решение стало ответом на распоряжение Владимира Путина, который еще в декабре поручил властям Крыма, Севастополя и Подмосковья проработать подобную инициативу.

В Севастополе и Московской области о готовности выдавать землю участникам СВО пока ничего не сообщали. И потому новость из Крыма — региона-первопроходца — широко разошлась по СМИ. При этом не все обратили внимание на детали принятого властями республики решения. В том числе — на самую важную деталь: где именно будет выдаваться земля.

Сергей Аксенов. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По словам Сергея Аксенова, участки для крымских бойцов будут выделены в Сакском, Черноморском, Ленинском и Раздольненском районах. Из всех них широкой российской аудитории известен разве что Сакский. Это действительно курортный район, удобно расположенный между Симферополем и Евпаторией. Да, отдых здесь даже по крымским меркам — эконом-класс: гор нет, развлечений немного, но для дачи — место неплохое. Для жизни — уже хуже: даже сам райцентр Саки — небольшой городишко на 20 тысяч человек, треть населения района составляют пенсионеры, а безработица здесь выше, чем в среднем по РФ (5,8% против 3,7%). Районной больнице, согласно списку вакансий на официальном сайте, не хватает 37 специалистов, в том числе инфекциониста, аллерголога, эндокринолога, кардиолога. Но все-таки здесь можно найти работу в турбизнесе и даже сельскохозяйственной сфере. Средняя зарплата — около 30 000 рублей (в среднем по Крыму, согласно данным Росстата, чуть больше — 38,8 тысячи).

Но главным преимуществом Сак все же является близость к крупным городам: Евпатории и Симферополю. Да и до Севастополя здесь не слишком далеко. Чего нельзя сказать о других районах, где предполагается выдавать землю участникам спецоперации.

Наиболее привлекательный из трех оставшихся — Черноморский район. От крупных городов он уже далеко: до Евпатории 75 километров, а до Симферополя — 142. Но зато туристически развит, и недвижимость здесь можно рассматривать как инвестиционную. Для жизни же в Черноморском районе есть немногое: официально в райцентре работают шесть промышленных предприятий, но на поверку два из них оказываются металлобазой и кузницей, а из относительно крупных — рыболовецкое хозяйство и агропредприятие, занимающееся выращиванием зерновых, однако вакансий у них сейчас нет. Местным школам не хватает учителей физики и математики, а районной больнице — 12 специалистов, включая терапевта, стоматолога, хирурга, анестезиолога-реаниматолога, акушера-гинеколога. Впрочем, и указанные в вакансиях зарплаты — от 13 до 20 тысяч рублей — не впечатляют.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Ленинский район Крыма — уже не курортный, а скорее сельскохозяйственный. У него есть выходы и к Черному, и к Азовскому морям, но на черноморском побережье в этом районе, как ни странно, нет населенных пунктов. Землю крымским бойцам обещают давать в непосредственной близости от моря, притом — в населенных пунктах с инфраструктурой. Следовательно, стоит полагать, что в Ленинском районе участки будут расположены на азовском побережье.

Крупнейший населенный пункт в этой местности — 10-тысячный город Щелкино. Его история изначально депрессивна: он строился для обслуживания Крымской АЭС, которая так и не начала работу из-за выявленной геологической нестабильности. «Росэнергоатом» сегодня признает строительство АЭС в Крыму бесперспективным, так что надеяться на возрождение мегапроекта не стоит. Другая работа здесь связана преимущественно с охраной и продажами. И это при том, что Ленинский район Крыма не слишком популярен среди туристов, жизнь здесь не обещает быть легкой.

Можно, конечно, ездить на работу за 20 километров в райцентр Ленино, но и там зарплату предлагают довольно скромную — в среднем около 30 тысяч рублей в месяц.

При этом если выдавать землю участникам спецоперации будут не в Щелкино, а в окрестных селах, они могут столкнуться и с еще одной серьезной проблемой: в 26 населенных пунктах Ленинского района нет централизованного водоснабжения, при этом 20 из них обеспечиваются водой и вовсе за счет подвоза.

Раздольненский район на фоне остальных — просто «предел мечтаний». Во-первых, это северный степной Крым с довольно неприятным по меркам полуострова климатом: летом здесь жарко, но спрятаться от жары негде — деревьев мало как таковых, а зимой из-за влажности и постоянно продуваемых степей — холодно даже при -1°C. Сам райцентр, поселок Раздольное, стабильно вымирает все нулевые годы: если в 2001 году здесь жило 8175 человек, то сегодня — 7231. При этом

район называют одним из лидеров по безработице в Крыму. В местной больнице не хватает терапевта, ЛОР-врача, педиатра, акушера-гинеколога, окулиста. В местных школах — учителей русского языка и литературы, математики, английского, учителей начальных классов.

При этом сам райцентр стоит не на морском побережье, а выдавать землю обещают именно на нем. Прибрежных сел в Раздольненском районе три: Стерегущее, Портовое и Аврора. И никакой инфраструктуры в них нет от слова совсем.

В общем, землю в Крыму выдавать участникам спецоперации будут, но ровно ту, которую не жалко. Знаменитый южный берег так и останется вотчиной людей, готовых покупать квартиры по московским ценам, инвестиционно привлекательные города восточного и западного побережий (Феодосия, Судак, Евпатория) останутся для тех, у кого в кармане есть хотя бы 4–5 млн рублей. На всем, где можно делать деньги, деньги делаться будут. А участникам боевых действий — раздольненские степи и вододефицитное Ленино.

Иван Жилин

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