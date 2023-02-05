 

Мизулина опровергла фейк о блокировке YouTube в РФ, распространенный от ее имени

05.02.2023, 19:56, Разное
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что заявление о возможной блокировке 28 февраля видеохостинга YouTube в России, сделанное, якобы, от ее имени, является недостоверным.

Она добавила, что обратится в Роскомнадзор с просьбой расследовать распространение Telegram ложных сообщений от ее имени. Она считает, что мессенджер наводнен фальшивыми каналами, распространяющими фальшивые новости от ее лица. Ранее Мизулина заявила, что Лига безопасного интернета стала жертвой девяти DDoS-атак, которые велись с территории Украины и США в период с 1 января по 11 января 2023 года.

До этого Денис Майданов, депутат Государственной Думы в Российской Федерации, поддержал блокировку YouTube в России. Он считает, что необходимо развивать собственный, отечественный видеохостинг в России. Причем Rutube не поднимется, если будут доступны иностранные альтернативные платформы.


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