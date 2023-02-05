 

Лучший уличный стиль: образы с Недели высокой моды – 2023

05.02.2023, 19:55, Разное
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Сезон высокой моды – 2023 продемонстрировал, что уличный стиль выходит на новый уровень. На прохладную погоду дизайнеры предлагают широкий выбор брюк и одежду оверсайз. На сцене доминирует мода нулевых, которая характеризуется яркими оттенками.

Внимание на текстуру!

В этом сезоне главное – экспериментировать с текстурами. Самые популярные варианты – бахрома из перьев и искусственный мех.

Если вам не нравятся так модные сегодня красный и ярко-розовый, вы можете предпочесть что-то более сдержанное, что подчеркнет вашу женственность.

Этой зимой можно предпочесть и классический черный. В этом сезоне можно быть совершенно монохромной с головы до ног.

Обязательно дополняйте образы эффектными аксессуарами: серьгами, сумками, ожерельями и очками. Это позволит добавить шика и заставить вас почувствовать себя настоящим произведением искусства.

Позвольте себе все, чего вам хочется

Похоже, сезон высокой моды снимает все ограничения. Почему бы вам не последовать этому примеру и не одеваться так, как вам хочется? А если элементы образа не сочетаются между собой, вы всегда можете сказать, что это сейчас в моде.

Платье плюс шуба

Если холодно и вам хочется надеть платье, просто позвольте себе сделать это. Но сверху накиньте шубку.


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