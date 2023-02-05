Как надеть пальто, если у вашей блузки или платья пышные рукава: несколько простых движений решат эту проблему раз и навсегда

Если в вашем гардеробе есть красивые блузы и платья с объемными рукавами, но в холодное время года вы часто отказываетесь от того, чтобы надевать их по той причине, что не можете уместить их под пальто, сегодня ваше представление об этом перевернется.

Больше не нужно дожидаться теплых деньков, когда вы сможете надеть свои элегантные наряды.

Несколько простых движений

Прежде чем накидывать пальто, необходимо постараться сложить один рукав таким образом, будто вы пытаетесь завернуть в него свою руку. Делайте это максимально аккуратно, ведь от этого будет зависеть то, насколько удобно сядет пальто сверху.

Как только вы справитесь с одним рукавом, накиньте на руку пальто с одной стороны. Теперь проделайте все те же действия, но с другой стороны.

Как быть с рукавами из толстой ткани

При решении этого вопроса вы можете столкнуться с гораздо более внушительными сложностями. Но плюс здесь в том, что более толстая ткань меньше мнется. Поэтому ее можно постараться сложить как можно плотнее, действуя, как в вышеописанном способе.

Наденьте более объемное пальто

Еще один способ скрыть пышные рукава под верхней одеждой – надеть пальто с объемным верхом. Отлично для этой цели подойдет одежда оверсайз. Но, даже если вы проделали все рекомендуемые действия, но ваши плечи смотрятся довольно устрашающе, попробуйте почувствовать себя более свободно, ведь вы смогли заправить свои большие рукава в маленькое пальто, а мнение окружающих на этот счет вам должно быть неважно.