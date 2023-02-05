 

Мнение: Консенсус?

05.02.2023, 19:50, Разное
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Стоило зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву заявить, что «при ударах по Крыму Украину ждут удары возмездия, а не переговоры», как ему тут же ответил канцлер ФРГ Олаф Шольц (на снимке, фотография отсюда). Ответил в интервью Bild am Sonntag. Мол, у Запада и Украины есть консенсус: оружие, поставляемое Западом, Украина будет использовать только на территории Украины и не атаковать территорию Россию с использованием этого оружия.

Но Россия считает территорией России ДНР,ЛДР, Херсонскую и Запорожскую области. Ну и Крым. Украина же считает все эти пять регионов украинскими регионами.

А что сказал Дмитрий Медведев? Что ответ Москвы на удары Украины по Крыму или вглубь страны «может быть любым», о чем ранее «вполне определенно» сказал президент РФ Владимир Путин. «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным» (отсюда).

Это что получается? Медведев считает недопустимыми только удары «по Крыму или вглубь страны»? Выходит, что по территориям ДНР,ЛНР, Херсонской и Запорожской областям наносить удары при помощи оружия, которые поставляет Запад, вполне допустимо? Это и есть консенсус?

Источник: Ирек Муртазин


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