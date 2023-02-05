Мнение: Крысы в Нью-Йоркском метро, зачем США инвестируют в войну и американский долговой пузырь

1. В Нью-Йорке всё стабильно — в метро по-прежнему лучше не закрывать глаза. Крысы чувствуют себя вольготно, ползают по спящим пассажирам (ссылка). А если набрать в поиске «крыса в метро Нью-Йорка», аналогичные видео можно увидеть и за другие годы, для США это вообще нормально.



Что американские крысы едят в своём метро, для меня загадка. Неужели там вообще не убирают мусор? Или, может быть, какие-нибудь городские свалки протекают в туннели? Или крыс специально подкармливают зоозащитники?



В российских метро, например, крыс нет — ну, если не считать двуногих крыс, которые протискиваются за спинами нормальных пассажиров, чтобы сэкономить жетон.

2. Дзен-канал «Выключаем эмоции, включаем ум» пишет (ссылка):



Американский народ <…> сейчас не понимает, зачем их власть не просто поддерживает одну из сторон конфликта в Европе, а делает всё для того, чтобы он не прекращался как можно дольше.

Нарастает раздражение и недовольство американцев тем, что огромные деньги направляются не на решение проблем внутри страны, а на финансирование военных действий, по их мнению, приносящих ущерб США.

И вот помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер вынуждена была объяснить (1:07:20) своим гражданам, зачем они это делают:

«Наша поддержка обороны Украины, это инвестиция в нашу собственную безопасность и процветание.»

Вот так! Ни больше, ни меньше, а просто инвестиция, которая уносит десятки и сотни тысяч жизней.

Автор по ссылке считает, что американская чиновница сказала правду. Если США не будут устраивать прокси-войн против России, Китая и других центров силы в мире, с целью их ослабления, то американская империя быстро рухнет, США потеряют своё привилегированное положение в мире, что отразится в том числе и на уровне жизни американцев.

С этим можно согласиться лишь отчасти. Ведь с другой стороны, американцы, устраивая свои империалистические войны, тратят на это свои деньги и, главное, свою репутацию. За последние несколько лет на наших глазах США безвозвратно испортили отношения с Россией и Китаем. Выросла ли безопасность американцев после того, как власти США сделали угрозу ядерной войны из призрачной вполне реальной? Выросло ли их процветание после того, как американские санкции лишили западную экономику российского сырья и российских энергоресурсов? И что будет с уровнем жизни простых американцев, если они лишатся дешёвых китайских товаров? Возможно, своими отчаянными действиями американские власти только приближают политическое и экономическое банкротство США.

3. Всё больший процент бюджета США уходит на выплаты по государственному долгу (ссылка):

В США идёт оживлённая дискуссия об устойчивости долговой пирамиды.

Недавно был превышен потолок госдолга в 31,4 триллиона долларов. Всё бы ничего – если бы выплаты по госдолгу были невысокими. Однако они за последние три года практически удвоились.

Вызвано это резким ростом ставки ФРС – ради борьбы с рекордной инфляцией. За прошлый год ключевая ставка выросла с нуля до 4,5%. Вскоре предстоит очередное повышение – и ожидается, что к лету ставка в США доберётся до 5%, максимума с предкризисного 2007 года.

В этой связи становится всё сложнее обслуживать долги. В 2022 году выплаты по госдолгу США составили рекордные 850 миллиардов долларов. Если ставки сохранятся на нынешнем уровне, то в 2023 году выплата процентов по госдолгу может составить 1,2-1,5 триллиона долларов.

Это 25-30% от всего федерального бюджета США – и гораздо больше, чем, например, расходы на оборонку. Ещё сложнее обстоят дела с муниципальными долгами многих городов – особенно проблемных мегаполисов вроде Чикаго.