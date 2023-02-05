 

«Я инфорома»: Екатерина Шульман отвергла обвинения в инфоцыганстве

05.02.2023, 19:33, Разное
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Видеоблогер Екатерина Шульман заявила, что обвинения в инфоцыганстве, выдвигаемые к ней многими интернет-деятелями в связи с запуском образовательного проекта «Возрождение», лишены оснований. Шульман считает такое определение оскорбительным и не соответствующим истине, и считает, что более уместно использовать термин «инфорома».

Екатерину Михайловну неоднократно критиковали в Twitter за запуск проекта «Возрождение», называя его недостаточно деколонизаторским, а также неоимперским и ксенофобным. Также антифашисты недовольны желанием Шульман нажиться на людях, которые будут платить за курс, в чём, как считают комментаторы, «проявляется её еврейская сущность». Помимо этого, Шульман критиковали за нежелание предоставить бесплатные абонементы на прохождение курса нуждающимся релокантам и лично Дарье Серенко.

Шульман записала 5-минутный ролик с отповедью, в котором назвала имперскими ксенофобами своих критиков и завистников, указав, что термин «цыганка» сам по себе является шовинистическим.

«Меня называют «инфоцыганкой» и ксенофобкой. И кто! Об этом пишет вырусь, трусливо сбежавшая в Грузию и Армению, – обрушилась она на своих критиков. – Пишут чухонцы на грантах Госдепа. Пишет Евгений Понасенков и Александр Невзоров, эти иноагенты и мерзавцы. Вы думаете, что с человеком моего уровня можно спорить? Вы думаете, что мой проект не добьётся успеха? Что я вас не уничтожу? Вы должны оставаться в рамках культурной дискуссии, а то за такие слова в приличных местах можно и в хлебало получить»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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