В МО Украины анонсировали начало обучение украинских танковых экипажей на Leopard
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В понедельник начнется обучение украинских танковых экипажей на Leopard за пределами Украины, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он также отметил, что Киев четко понимает сколько, когда, какая страна даст танки Украине, передает РИА «Новости».
«Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня, с понедельника, уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard», – добавил он.
Ранее сообщалось, что из Канады на Украину отправлен первый из четырех обещанных Киеву танков Leopard 2.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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